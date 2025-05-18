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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 886 bin 49 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 887 bin 903 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 396 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 774 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 886 bin 49 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 887 bin 903 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,5 ile rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,4 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 14 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 812 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 713 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
elektrik üretim
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