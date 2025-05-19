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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 779 bin 203 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 778 bin 411 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 489 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 750 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 779 bin 203 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 778 bin 411 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 14,7 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,6 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 208 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
elektrik üretim
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