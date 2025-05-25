Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 43 bin 184 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 30 bin 251 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 908 bin 555 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 912 bin 843 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 17,7 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 16 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 909 megavatsaat elektrik ihracatı, 11 bin 331 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır