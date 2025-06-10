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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 697 bin 131 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 697 bin 988 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 757 megavatsaatle 22.00'de, en düşük tüketim ise 21 bin 889 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 697 bin 131 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 697 bin 988 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,2 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile güneş enerjisi santralleri ve yüzde 14,2 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 201 megavatsaat elektrik ihracatı, 8 bin 75 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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elektrik üretim
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