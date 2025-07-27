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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 170 bin 566 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 160 bin 991 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 53 bin 151 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 39 bin 820 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 170 bin 566 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 160 bin 991 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,3 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,6 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,4 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 17 bin 101 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 476 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrik üretim
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