Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 110 bin 478 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 107 bin 379 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 52 bin 508 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 65 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 110 bin 478 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 107 bin 379 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,2 ile ithal doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,5 ile ithal kömür ve yüzde 11,5 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 5 bin 797 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 747 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

