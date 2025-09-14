Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 46 bin 543 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 17 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 981 bin 415 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 977 bin 936 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,7 ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,4 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 17,7 ile rüzgar enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 344 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 866 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır