Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 895 bin 716 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 663 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 795 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 735 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 895 bin 716 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 663 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,6 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21 ile rüzgar santralleri ve yüzde 13,2 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 9 bin 888 megavatsaat elektrik ihracatı, 10 bin 837 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

