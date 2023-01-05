Günlük repo nedir? Günlük repo hesaplama nasıl yapılır, otomatik repo talimatı nasıl verilir?

Repoları diğer para piyasasından ayıran en önemli özellik bir menkul kıymetin gerçek vadesinin hem alıcı hem de satıcının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kısaltılması olarak karşımıza çıkıyor. Reponun anlamı tam olarak herhangi bir menkul değerin belli bir fiyata satılırken belirtilen süre sonunda yine belli bir fiyattan alınacağına dair yapılan sözleşmeye denir.

Günlük repo nedir?

Repo, kısa vadeli olarak bir borçlanma şekli olarak da açıklanabilir. Genellikle kısa vadeli sermaye artırımı için tercih edilir. Repo, menkul kıymetlerin veya diğer yatırımların satın alınmasını ve finanse etme amacıyla benimsenen güvenli bir yatırım aracı olarak bilinir. Repo anlaşmaları kısa vadeli yatırımlar olduğu için vadelerine dönem, tenör veya oran adı da verilir. Repo işlemleri genel olarak bankalar nakit ihtiyacı yaşadıkları ve müşterilerine tahvil, bono satarak nakit ihtiyacını karşıladıkları zaman oluşur. Böylece piyasada likidite artışı olur. Repo işlemlerinde bankalar borçlu konumda olur. Politika faizinde oluşan artış aynı zamanda repo maliyetini de artıran unsurlardan biridir.

Günlük repo hesaplama daha önce belirlenmiş vadede önceden anlaşılan bir fiyat üzerinden geri satılmak üzere alınan işlemin hesaplanması günlük repo hesaplamadır. Günlük repo hesaplama işlemi vadeye ve türe göre yapılır. Genellikle repo vadesi çoğu ülkede gecelik olarak hesaplanır ancak bunun yanı sıra farklı vade uzunluğuna sahip işlemler de yapılır. Günlük repo hesaplaması için şu işlem kullanılabilir:

(Ana para / 100) x (Basit faiz / 365) x Gün sayısı

Otomatik repo talimatı nasıl verilir?

Otomatik repo talimatı verilme işlemi merak edilen konular arasında yer alır. Otomatik repo talimatları belirli günlük vadelerde (1, 7 ya da 30 günlük) yatırım hesabının bağlı olduğu şube üzerinden ya da internet şubesi üzerinden yapılabilir. Standart bir repo işleminde bir kurum ya da bir banka müşterisini bir geceliğine borçlandırır. Bonoyu teminat gösterir ve bir tahvilin mülkiyetini finanse eder. Banka ya da kurum bu işlem ile tahvilin piyasa değerinden daha az bir miktarda borç altına girmiş olur. Müşteriden gelen kredi teminat altına alınır ve müşteriyi tahvilin değerindeki herhangi bir düşüşe karşı korur. Böylece işlem tahvil satışı olarak yapılandırılır ve sonraki gün kurumun faiz giderini karşılayacak kadar yüksek bir fiyata geri satın alım yapılır.

