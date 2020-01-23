Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)İpek Doğal Enerji9,8110,04-2,29Koza Madencilik10,9511,17-1,97Türk Hava Yolları14,4914,72-1,56Aygaz13,9214,13-1,49Arçelik21,8822,18-1,35Koza Altın79,2080,20-1,25Alkim Kimya45,0245,58-1,23MLP Sağlık18,0018,15-0,83Tofaş Oto. Fab.28,7628,98-0,76Pegasus74,5575,10-0,73Torunlar GMYO3,093,11-0,64Enka İnşaat6,686,72-0,60Turkcell14,7214,78-0,41Koç Holding21,0021,08-0,38Otokar164,40165,00-0,36Kardemir (D)3,043,05-0,33Şok Marketler11,0711,10-0,27Tüpraş120,90121,20-0,25Mavi Giyim61,0561,20-0,25Yataş8,658,67-0,23(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

