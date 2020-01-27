FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) TAV Havalimanları 27,96 28,60 -2,24 Türk Hava Yolları 14,25 14,54 -1,99 Akbank 8,59 8,76 -1,94 Şok Marketler 11,18 11,40 -1,93 Aygaz 13,41 13,67 -1,90 Pegasus 72,20 73,50 -1,77 Turkcell 14,16 14,41 -1,73 Koç Holding 20,50 20,86 -1,73 Garanti Bankası 11,77 11,97 -1,67 Kardemir (D) 2,97 3,02 -1,66 Vakıflar Bankası 6,63 6,74 -1,63 Tüpraş 117,70 119,60 -1,59 Ereğli Demir Çelik 9,47 9,62 -1,56 Otokar 164,60 167,00 -1,44 Bim Mağazalar 49,58 50,30 -1,43 Migros Ticaret 24,82 25,18 -1,43 Mavi Giyim 59,65 60,50 -1,40 Tekfen Holding 19,65 19,90 -1,26 İskenderun Demir Çelik 7,90 8,00 -1,25 Sasa Polyester 8,01 8,11 -1,23(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Dünya kupasının statlarını Türk mermerleri süsleyecekDünya kupasının statlarını Türk mermerleri süsleyecek
“DASK karnemiz zayıf”“DASK karnemiz zayıf”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bist 100, en çok değer kaybeden hisseler, piyasalar,

En Çok Okunan Haberler

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Elazığ'dan bir acı haber daha! Can kaybı 41 oldu

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Talep endişeleriyle üç ayın en düşük seviyesinde

Talep endişeleriyle üç ayın en düşük seviyesinde

Dünyanın en büyük çift motorlu uçağı

Dünyanın en büyük çift motorlu uçağı

Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı

Altın fiyatları kritik seviyeyi aştı

Bakan açıkladı! Ödemeler bugün başlıyor

Bakan açıkladı! Ödemeler bugün başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Bakan Albayrak'tan flaş vergi ve ceza affı açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Global Malaga Kruvaziyer Limanı’nda payını yüzde 62'ye çıkardı

Global Malaga Kruvaziyer Limanı’nda payını yüzde 62'ye çıkardı

EMITT 2020 İstanbul’u Mona Lisa’yla buluşturuyor

EMITT 2020 İstanbul’u Mona Lisa’yla buluşturuyor

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi

ING İnovasyon Merkezi, startup’lara Silikon Vadisi kapısını açıyor

ING İnovasyon Merkezi, startup’lara Silikon Vadisi kapısını açıyor

Dünya kupasının statlarını Türk mermerleri süsleyecek

Dünya kupasının statlarını Türk mermerleri süsleyecek

“DASK karnemiz zayıf”

“DASK karnemiz zayıf”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.