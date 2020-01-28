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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,94 2,00 -3,00 Tofaş Oto. Fab. 27,38 27,94 -2,00 TAV Havalimanları 26,78 27,26 -1,76 Çelebi 100,50 102,20 -1,66 İndeks Bilgisayar 13,13 13,35 -1,65 Mavi Giyim 58,10 59,00 -1,53 Netaş Telekom. 16,29 16,53 -1,45 Arçelik 21,34 21,64 -1,39 Bizim Mağazaları 12,00 12,15 -1,23 Karel Elektronik 18,92 19,15 -1,20 Aksigorta 6,60 6,68 -1,20 Net Holding 2,54 2,57 -1,17 GSD Holding 1,70 1,72 -1,16 Turkcell 13,93 14,09 -1,14 Anadolu Efes 25,50 25,78 -1,09 Tüpraş 114,60 115,80 -1,04 Türk Telekom 7,83 7,91 -1,01 Vestel 13,88 14,02 -1,00 Pegasus 70,45 71,15 -0,98 Bim Mağazalar 48,74 49,20 -0,93(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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