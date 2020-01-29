Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre Fabrik.9,869,256,59Klimasan Klima20,4819,226,56İş Fin.Kir.4,514,363,44Borusan Mannesmann13,3312,952,93Otokar166,50162,302,59Turkcell14,3013,952,51Türk Telekom8,087,922,02Türk Traktör59,0558,051,72Soda Sanayii6,606,491,69Deva Holding10,8410,661,69Vestel14,0313,811,59TAV Havalimanları27,2226,801,57Good-Year4,654,581,53T.S.K.B.1,351,331,50Şişe Cam5,115,041,39Ford Otosan75,4074,401,34Çemtaş8,428,311,32Emlak Konut GMYO1,681,661,20Turcas Petrol3,373,331,20Erbosan26,2225,921,16(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

