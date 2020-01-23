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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 14:55 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.203.744.798 Garanti Bankası 311.694.136 Halkbank 299.849.381 İpek Doğal Enerji 261.121.428 İş Fin.Kir. 259.905.790 Petkim 255.667.491 Kardemir (D) 246.982.837 Güneş Sigorta 226.286.364 ASELSAN 166.221.847 Odaş Elektrik 153.900.642 Akbank 146.642.832 Koza Madencilik 134.624.553 Tüpraş 130.738.980 Karsan Otomotiv 118.235.062 Tekfen Holding 113.383.474 Emlak Konut GMYO 110.485.820 Sasa Polyester 110.095.142 Şişe Cam 96.937.482 Turkcell 85.384.219 Ereğli Demir Çelik 85.306.264(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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