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Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 827.971.392 Güneş Sigorta 482.963.872 Petkim 309.070.808 Kardemir (D) 248.044.214 Albaraka Türk 223.106.731 Garanti Bankası 191.531.199 Tüpraş 161.044.338 İş Fin.Kir. 156.034.455 T. Halk Bankası 155.218.174 Aselsan 126.935.791 İpek Doğal Enerji 113.771.720 Emlak Konut GMYO 106.815.611 T.S.K.B. 102.632.473 Akbank 95.817.498 Vakıflar Bankası 92.005.850 Ereğli Demir Çelik 91.224.796 Karsan Otomotiv 88.657.949 Soda Sanayii 83.438.554 Şişe Cam 75.607.801 Odaş Elektrik 72.033.088(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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