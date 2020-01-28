Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 987.814.884 Petkim 381.784.644 Kardemir (D) 364.938.032 İş GMYO 299.697.320 Aselsan 281.634.937 İpek Doğal Enerji 218.290.189 Garanti Bankası 210.347.955 Güneş Sigorta 170.697.554 Emlak Konut GMYO 163.840.118 T. Halk Bankası 159.409.094 Tüpraş 153.080.512 Odaş Elektrik 145.161.498 Albaraka Türk 141.009.136 Akbank 134.373.690 İş Fin.Kir. 114.594.499 Koza Altın 109.102.951 Şişe Cam 108.411.388 Yapı ve Kredi Bank. 107.566.071 Karsan Otomotiv 95.760.177 Netaş Telekom 95.703.141(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

