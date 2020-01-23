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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.01.2020 14:54 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 261.705 2,41 BIST ANKARA 163.429 0,35 BIST ANTALYA 111.664 3,52 BIST BALIKESİR 122.414 3,03 BIST BURSA 221.915 1,06 BIST DENIZLI 150.366 -0,01 BIST ISTANBUL 124.648 0,15 BIST IZMIR 217.301 0,41 BIST KAYSERI 531.679 0,81 BIST KOCAELI 251.128 0,03 BIST KONYA 104.727 3,25 BIST TEKIRDAĞ 464.628 4,29(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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