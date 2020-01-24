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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 259.601 -1,36 BIST ANKARA 162.755 0,13 BIST ANTALYA 110.308 -0,82 BIST BALIKESİR 122.721 -1,00 BIST BURSA 216.988 -0,63 BIST DENIZLI 151.350 1,16 BIST ISTANBUL 123.485 -0,43 BIST IZMIR 218.591 0,24 BIST KAYSERI 533.182 0,61 BIST KOCAELI 249.171 -0,43 BIST KONYA 104.243 -0,04 BIST TEKIRDAĞ 483.020 4,37(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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