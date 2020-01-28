Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 256.208 -0,13 BIST ANKARA 162.854 -0,14 BIST ANTALYA 111.689 0,61 BIST BALIKESİR 126.753 2,27 BIST BURSA 217.465 -0,55 BIST DENIZLI 150.323 0,86 BIST ISTANBUL 121.033 -0,54 BIST IZMIR 222.711 0,05 BIST KAYSERI 534.564 -0,37 BIST KOCAELI 244.517 -0,46 BIST KONYA 105.537 0,08 BIST TEKIRDAĞ 491.232 -0,83(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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