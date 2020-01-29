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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 258.413 1,30 BIST ANKARA 163.817 0,79 BIST ANTALYA 114.027 1,60 BIST BALIKESİR 127.907 1,85 BIST BURSA 216.269 -0,50 BIST DENIZLI 156.672 3,42 BIST ISTANBUL 121.535 0,52 BIST IZMIR 222.344 -0,26 BIST KAYSERI 543.220 1,54 BIST KOCAELI 246.454 0,37 BIST KONYA 108.974 2,98 BIST TEKIRDAĞ 485.894 0,08(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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