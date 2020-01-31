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Gürcistan ekonomisi 2019'da yüzde 5.2 büyüdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Gürcistan ekonomisi 2019'da yüzde 5.2 büyüdü

TİFLİS (AA) - Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, ülke ekonomisinin 2019'da yüzde 5.2 büyüdüğünü ifade ederek, "Bize bu kadar yüksek ekonomi büyümesini getiren itici güç tam olarak ihracattır." dedi.

Bakan Turnava, başkent Tiflis'te düzenlediği basın toplantısında 2019 yılında ekonomilerinin, beklediklerinden daha çok, yüzde 5.2, büyüdüğünü bildirdi.

Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Turnava, geçen yıl Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tahminlerine göre Gürcistan ekonomisinin yüzde 4,5'e kadar büyümesini beklediklerini ama aslında ülkenin ekonomisinin yüzde 5.2 büyümeyi kaydettiğini belirterek, "Ancak, gördüğümüz gibi sonunda bu tahmin doğru çıkmadı ve ekonomik büyümemiz çok daha yüksek." değerlendirmesini yaptı.

Konuşmasında, "Bize bu kadar yüksek ekonomi büyümesini getiren itici güç tam olarak ihracattır." diyen Turnava "Çünkü, 2019'da ihracat son on yıllar boyunca rekor bir seviyeye ulaştı ve 3 milyar 771 milyon 500 bin doları aştı." yorumunu yaptı.

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