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Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi

24.06.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güven endeksi Haziran ayında Mayıs ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 6,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 arttı.

Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Haziran ayı sektörel güven endeksleri verisini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında Mayıs ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 6,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8 ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 108,5 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Mayıs ayında 102,2 iken, Haziran ayında yüzde 6,2 oranında artarak 108,5 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 5,6 artarak 102,2 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 2,8 artarak 103,7 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 9,7 artarak 119,6 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 105,7 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Haziran ayında yüzde 4,8 oranında artarak 105,7 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 5,0 artarak 106,0 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,5 azalarak 89,4 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 9,6 artarak 121,6 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 82,4 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 79,6 iken, Haziran ayında yüzde 3,6 oranında artarak 82,4 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 2,3 artarak 76,3 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 4,6 artarak 88,6 değerini aldı.

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İnşaat sektöründe Haziran ayında girişimlerin yüzde 53,1’i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 46,9’u ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Mayıs ayında yüzde 24,2 iken Haziran ayında yüzde 26,7, "talep yetersizliği" Mayıs ayında yüzde 26,6 iken Haziran ayında yüzde 19,1 ve "diğer faktörler" Mayıs ayında yüzde 30,1 iken Haziran ayında yüzde 25,8 oldu.

Kaynak: İHA

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