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Güven endeksi şubatta perakende ticarette azaldı

23.02.2024 10:26 | Son Güncelleme:
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TÜİK'in verilerine göre, Güven Endeksi şubatta perakende ticarette azaldı, inşaat ve hizmet sektöründe arttı.

Güven endeksi şubatta perakende ticarette azaldı

Güven endeksi, şubatta geçen aya oranla perakende ticaret sektöründe yüzde 1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 1 ve hizmet sektöründe yüzde 1,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubatta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,6 artarak 118,6'ya, inşaat sektöründe yüzde 1 artışla 91,8'e çıktı. Perakende ticaret sektöründe ise yüzde 1 azalarak 114,5'e geriledi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE ARTIŞ

Hizmet sektöründe şubatta bir önceki aya kıyasla son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 1,8, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,6, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,4 artış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe, son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 1,1, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,3 azaldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi ise yüzde 0,1 yükseldi.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,3 gerileme görülürken, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 2,2 arttı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat güven endeksi hizmet ticaret
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