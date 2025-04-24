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Güven endeksleri azaldı! Hizmet, perakende ticaret, inşaat...

24.04.2025 10:13
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Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4,3 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,2 azaldı.

Güven endeksleri azaldı! Hizmet, perakende ticaret, inşaat...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 4,3 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,2 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 4,3 oranında azalarak 109,5 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında azalarak 110,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 4,2 oranında azalarak 85,1 değerini aldı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
güven tüik
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