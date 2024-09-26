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Güvenli Ödeme Sistemi yarın başlıyor! Vatandaş koruma altına alınacak: Ayrıntılar ise belli oldu! Araç satışında kayıtsızlığa son

26.09.2024 15:12
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Konut ilanlarında Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nden sonra ikinci el araç satışlarında da vatandaşın fahiş fiyat ve sahte ilanlar ile mağdur olmaması için Ticaret Bakanlığı Güvenli Ödeme Sistemi'ni başlattı. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, vatandaşlar için iyi bir sistem olduğunu belirtti ve, "Uygulamayla özellikle internet dolandırıcılığıyla kapora hırsızlığının önüne geçilecek" ifadelerini kullandı.

Güvenli Ödeme Sistemi yarın başlıyor! Vatandaş koruma altına alınacak: Ayrıntılar ise belli oldu! Araç satışında kayıtsızlığa son

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği işbirliğiyle ikinci el araç alışverişini daha güvenli hale getirmek amacıyla geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi, yarın alıcıları da kapsayacak şekilde herkes için zorunlu hale geliyor.

Sistemle nakit taşıma, sahte para ve satış bedelinin ödenmemesi gibi risklerin ortadan kaldırılması amaçlanırken ikinci el araç piyasasında güven ortamının oluşması öngörülüyor.

Bu kapsamda sistemde, önce satıcı güvenli ödeme sürecini başlatacak, sonra alıcı notere gitmeden önce referans numarasıyla parayı aracı kuruluşa yatıracak. Satışın onaylanmasının ardından güvenli hesapta bekleyen para anında satıcının hesabına geçecek.

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ARAÇ SATICILARI İÇİN İYİ OLMASA DA VATANDAŞ İÇİN ÖNEMLİ

MASFED Başkanı Erkoç, sistemin motorlu araç satıcıları yönünden değil, şahıslar açısından iyi bir uygulama olduğunu söyledi. Erkoç, "Uygulamayla özellikle internet dolandırıcılığıyla kapora hırsızlığının önüne geçilecek. Sistem, aracı satanın satışını vermemesi, alan kişinin de bedelini ödememesi sebebiyle hayata geçirildi. İnternet sitelerinde bunlarla ilgili yolsuzluklar yapıldığı için şahıslar arası çıkmış garantili satış işlemi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Erkoç, sistemde şahıslarla ilgili hiçbir sorunun olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Motorlu araç satıcılarıyla, esnafımızla, tüccarımızla ilgili sıkıntılarımız var. Krediye ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Örnek veriyorum, sizin 1 milyon liralık araç alma düşünceniz var, 500 bin liralık da bir aracınız var, bu aracınızı takas olarak veriyorsunuz, 200-300 bin lira da nakit ödüyorsunuz. 'Geri kalanı da kredi kartından çekin ya da senet yapın' diyorsunuz. Bunu nasıl bankaya bloke olarak göstereceksiniz? Burada tezata düşüyoruz. Diğer taraftan da her türlü yükümlülüğü yerine getirmiş, mesleki yeterlilik sınavına girmiş, gerekli aşamaları geçmiş ve yetki belgesi almış motorlu araç satıcılarına güvensizlik oluyor"

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DEVLETİN KAYBINI HESAPLADI!

Türkiye'de 70 bin motorlu araç satıcısı olduğu bilgisini veren Erkoç, "Güvenli Ödeme Sistemi, yetki belgesi olan motorlu araç satıcıları için isteğe bağlı, şahıslar açısından zorunlu olsun." talebinde bulundu.

Sektör olarak, tüketicinin ve esnafın mağdur olmasını, devletin de vergi kaybı yaşamasını istemediklerini vurgulayan Erkoç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de her 5 kişinin en az 1'i araç alıp satıyor. Bunu ikinci, üçüncü meslek olarak yapıyor. Bu düzenlemelerle bunun önüne geçilecek. Yılda yaklaşık 9 milyon araç el değiştiriyor. Bu 9 milyon aracın 5 milyonu kayıtsız insanlar tarafından alınıp satılıyor. Devletin bu işten kaybı her yıl minimum 25 milyar lira."
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Ticaret Bakanlığı
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