Güvensiz gıdaya yakın takip! Bir yılda 156,7 milyon lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yılki 1 milyon 215 bin 996 gıda denetiminde 16 bin 428 adet idari para cezası verilirken, savcılıklara suç duyurusunda bulunulan işletme sayısı 174 oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi için gıda, gıda ile temas eden madde, malzeme üreten ve piyasaya arz eden işletmelere yönelik resmi kontroller yapılıyor.

Bu kontroller, risk esasına göre, ön bildirim gereken haller dışında önceden haber verilmeden yıllık program çerçevesinde yürütülüyor. Resmi kontroller, yıllık numune alma programlarının yanı sıra şüphe, şikayet, ihbar, Tarım ve Orman Bakanlığı İletişim Merkezi, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı kapsamında şikayet edilen ürün ve firmalara yönelik olarak da gerçekleştiriliyor. Resmi kontrollerin sıklığı herhangi bir risk durumunda artıyor.

Bakanlığın denetim sonuçlarına göre, 2018'de 1 milyon 124 bin 918 olan resmi kontrol sayısı geçen yıl 1 milyon 215 bin 996'yı buldu. Önceki yıl 18 bin 164 olan kesilen idari para ceza sayısı da geçen yıl 16 bin 428 olarak gerçekleşti. Bu denetimler sonucu geçen yıl 174 firma için suç duyurusunda bulunuldu. Bu sayı, 2018'de 186 olmuştu.