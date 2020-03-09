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Güvensiz gıdaya yakın takip! Bir yılda 156,7 milyon lira ceza

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.03.2020 11:47 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yıl yapılan 1 milyon 215 bin 996 gıda denetiminde 16 bin 428 adet idari para cezası verildi ve 174 işletme için suç duyurusunda bulunuldu

Güvensiz gıdaya yakın takip! Bir yılda 156,7 milyon lira ceza

Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yılki 1 milyon 215 bin 996 gıda denetiminde 16 bin 428 adet idari para cezası verilirken, savcılıklara suç duyurusunda bulunulan işletme sayısı 174 oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi için gıda, gıda ile temas eden madde, malzeme üreten ve piyasaya arz eden işletmelere yönelik resmi kontroller yapılıyor.

Bu kontroller, risk esasına göre, ön bildirim gereken haller dışında önceden haber verilmeden yıllık program çerçevesinde yürütülüyor. Resmi kontroller, yıllık numune alma programlarının yanı sıra şüphe, şikayet, ihbar, Tarım ve Orman Bakanlığı İletişim Merkezi, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı kapsamında şikayet edilen ürün ve firmalara yönelik olarak da gerçekleştiriliyor. Resmi kontrollerin sıklığı herhangi bir risk durumunda artıyor.

Bakanlığın denetim sonuçlarına göre, 2018'de 1 milyon 124 bin 918 olan resmi kontrol sayısı geçen yıl 1 milyon 215 bin 996'yı buldu. Önceki yıl 18 bin 164 olan kesilen idari para ceza sayısı da geçen yıl 16 bin 428 olarak gerçekleşti. Bu denetimler sonucu geçen yıl 174 firma için suç duyurusunda bulunuldu. Bu sayı, 2018'de 186 olmuştu.

Denetimler, gıda üretim ve satış yerleri ile toplu tüketim yerlerine yönelik gerçekleştirildi. Geçen yıl en fazla denetim 523 bin 823 ile toplu tüketim yerlerinde yapıldı. Buralara 4 bin 698 adet idari para cezası kesildi, savcılığa 30 suç duyurusunda bulunuldu. Gıda satış yerlerinde 498 bin 743 denetim yapılırken, buralarda 6 bin 4 idari para cezası verilip, 44 suç duyurusu yapıldı.

Gıda üretim yerlerinde de 193 bin 430 denetime imza atıldı. Bu denetimlerde 5 bin 726 idari para cezası kesildi ve yapılan suç duyurusu sayısı 100'ü buldu.

Gıda kontrol görevlisi sayısı da geçen yıl 7 bini geçti.

Firmalar kamuoyuyla paylaşıldı

Bakanlıkça, tüketicilerin denetim sürecine katılması için Alo 174 Gıda Hattı da yoğun kullanılıyor. Bu hatta geçen yıl 89 bin 667 başvuru yapıldı. Bu başvuruların 87 bin 85'i sonuçlandırıldı ve 3 bin 752 adet cezai işlem uygulandı.

Bakanlık denetimleri sonucu taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar kamuoyuna ilan edilirken, bu kapsamda geçen yıl 618 firmaya ait 1211 parti ürün duyuruldu. Bu ürünlerin 1068'i taklit ve tağşiş, 143'ü ilaç etken maddesi içermesi nedeniyle kamuoyuna açıklandı.

Gıda kontrol laboratuvarlarına yönelik denetimler kapsamında da geçen yıl 32 kamu ve 102 özel laboratuvarda çalışma yapıldı. Söz konusu denetimler sonucu toplam 9 idari para cezası kararı verildi.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda, ceza,

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