GYODER: “Güvenli yapılara kavuşmamız kentsel dönüşümle mümkün”

“Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Merkez üssü Elazığ olan ve çevre illerde de ciddi ölçüde hissedilen depremin bazı bölgelerde yıkıcı etkisi oldu. Bölgede yaşayan vatandaşlarımız temkinli olmalı, güvenli olmayan binalara girmemeli, kamu kurumlarının yönlendirmelerine itibar etmeli. Topraklarının büyük bir kısmı deprem kuşağında yer alan ülkemizde, depreme karşı binalarımızı güçlendirmek, güvenli ve sağlıklı yapılara kavuşmak için kentsel dönüşüm sürecini el birliğiyle yürütmemiz gerekiyor.

İSTANBUL(AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin, “Topraklarının büyük bir bölümü deprem kuşağında yer alan Türkiye’de, depreme hazırlıklı olmamız için kentsel dönüşüm tek çare. İçinde bulunduğumuz süreçte güvenli ve sağlıklı yapılara hızla kavuşmamız kentsel dönüşümle mümkün." dedi.

Son yasal düzenlemelerle kentsel dönüşümde yeni bir dönem başladı ve süreç hızlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘Kentsel Dönüşüm Eylem Planı’ kapsamında 100 bini İstanbul'da olmak üzere her yıl 300 bin konutun kentsel dönüşümünün yapılacağı, belirlenen bu eylemle hâlihazırda acil dönüştürülmesi gereken 1 milyon 500 bin konutun 5 yıl içerisinde dönüştürüleceği açıklandı. Kentsel dönüşümün layık olduğu şekilde yapılması çok önemli. Dolayısıyla kamunun ve yeni yasal düzenlemelerin desteği ile hiç zaman kaybetmeden bu sorunu çözmeliyiz.”

