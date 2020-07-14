FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. GYODER ve KONUTDER'den 'konut satış rakamları' değerlendirmesi

GYODER ve KONUTDER'den 'konut satış rakamları' değerlendirmesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.07.2020 17:25 | Son Güncelleme

GYODER Başkanı Kalyoncu, düşük faiz oranlarının konut satışlarında rekoru getirdiğini belirterek, "En önemlisi de hem vatandaşımız konut sahibi oldu hem de gayrimenkul sektörü zorlu bir dönemde büyük moral kazandı." dedi.

GYODER ve KONUTDER'den 'konut satış rakamları' değerlendirmesi

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet Kalyoncu, TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı konut satış istatistiklerine ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, satışların geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 adetle rekor kırdığını anımsattı.

Konut satışlarındaki rekor artışta, kamu bankalarının tarihin en düşük faiz oranlarıyla sunduğu kredilerin etkisinin çok yüksek olduğunu aktaran Kalyoncu, "En önemlisi de hem vatandaşımız konut sahibi oldu hem de gayrimenkul sektörü zorlu bir dönemde büyük moral kazandı." açıklamasında bulundu.

Gayrimenkul sektöründe, ertelenmiş taleplerin çok hızlı şekilde devreye girdiği bir süreçte olduklarını anlatan Kalyoncu, yılın ilk yarısında 624 bin 769 konut satışının gerçekleştiğini, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 23,5 artış yaşandığını aktardı.

Kalyoncu, hazirandaki artışla nisan ve mayıstaki sıkıntılı dönemin telafi edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hatta üzerine de çıkılmasıyla aslında 2020'de sektörün hedeflerini tutturmasının önü açıldı. Düşük faiz oranının devam etmesi durumunda, konut satışları yıl sonunda rahatlıkla 2019'u aşacaktır. İçinde bulunduğumuz atmosfer yeni projelerin daha büyük bir özgüvenle hayata geçmesini sağlayacak. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olarak 250 alt sektörü harekete geçiren gayrimenkul sektöründe sürdürülebilir büyümenin yakalanmasını çok önemli buluyorum."

'SEKTÖR BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE HAREKETLENDİ'

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcılar Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, konut satış rakamlarındaki artışların, pandemi sürecinde durma noktasına gelen sektörün ne kadar hareketlendiğini kanıtladığını bildirdi.

Bakanlığın hayata geçirdiği desteklerin sektörü beklentilerinin çok üzerinde hareketlendirdiğini aktaran Elmas, normalleşmeye "V" şeklinde başladıklarını vurguladı.

Temmuza da çok iyi başladıklarını kaydeden Elmas, "Satışlar devam ediyor ve daha birkaç ay da bu hareketliliğin devam edeceğini öngörüyoruz. Ancak kamu bankalarının destek paketini daha ne kadar devam ettireceği de kritik bir konudur. Çünkü bugün piyasayı hareketlendiren bu kampanyadır." açıklamasında bulundu.

Elmas, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın konut, otomotiv, beyaz eşya ve mobilyaya dönük sektörlerle beraber, alımı ve ticareti teşvik edici çok güçlü mekanizmalar ilan etmesinin önemli bir ivme kazandırdığını anlattı.

Endişelerinin yerini ümide bıraktığını belirten Elmas, "Haziranın başından sonuna kadar çok ciddi bir insan hareketiyle, çok rafine, kararlı, almak için gelen bir kitleyle karşılaştık. Bu da bizim için oldukça iyi bir tabloydu." açıklamasında bulundu.

Elmas, bu ivmenin devam etmesi halinde eylül-ekimden itibaren yeni projelerle ilgili sektörden işaretler görülebileceğini bildirdi.

'BİRİNCİ EL BİRAZ DAHA TEŞVİK EDİLMELİ'

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, faiz oranı daha yüksek olmasına rağmen toplam satışların yüzde 70'ini ikinci el konutların oluşturduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu daha önce yarı yarıyaydı. Bizim hızlıca insanlarımızın tercihlerini birinci elden yana döndürmemiz lazım. Demek ki ortaya koyduğumuz mekanizma konut satışlarını hızlandırıyor ama birinci ele yeteri kadar pay vermiyor. O zaman bizim ilave bazı mekanizmalarla birinci eli daha cazip hale getirecek şeyler yapmalıyız. İnşaat sektörünü canlandırmamız için birinci eli teşvik etmemiz gerekiyor. Bu ne olabilir; bazı vergi indirimleri olabilir, üreticilerin ellerinde ofis ve ticari alan stoku var. Bunlar kampanyadan yararlanamıyor. Bunlara yönelik KDV indirimi olabilir. Bunlar için ayrı bir paket olabilir. Bir de faiz makasını biraz daha açmak olabilir. 0,64 değil de 0,54 faiz uygulanabilir."

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Devlet 1.477 TL maaş desteği sağlıyor!Devlet 1.477 TL maaş desteği sağlıyor!
SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Varank: 3-4 gün boyunca hastanede belimde silahla dolaştım

Bakan Varank: 3-4 gün boyunca hastanede belimde silahla dolaştım

CHP'nin Ayasofya açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki

CHP'nin Ayasofya açıklamasına AK Parti'den çok sert tepki

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu!

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatıyor

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahmin

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

Hatalı basım 50 TL'ye, 75 bin TL teklif

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor!

Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet 1.477 TL maaş desteği sağlıyor! O hastalığa sahip olanlar...

Devlet 1.477 TL maaş desteği sağlıyor!

Ekonomik alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Ekonomik alanda düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Çeyiz parası nasıl alınır? 2020 çeyiz parası ne kadar?

Çeyiz parası nasıl alınır? 2020 çeyiz parası ne kadar?

Sigorta başlangıcı olanlara müjde! SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

SGK'dan toplu para iadesi alabilirsiniz...

Üreticiler bisiklet talebini karşılamakta zorlanıyor

Üreticiler bisiklet talebini karşılamakta zorlanıyor

E-Bordro nasıl alınır? 2020 Temmuz ayı maaş bordrosu açıklandı

E-Bordro nasıl alınır? 2020 Temmuz ayı maaş bordrosu açıklandı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.