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H-ÜFE aylık yüzde 7,82 arttı

31.08.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,82 arttı.

H-ÜFE aylık yüzde 7,82 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Temmuz ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, H-ÜFE Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 7,82, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 30,17, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 24,54 artış gösterdi.

TÜİK'İN AÇIKLADIĞI VERİLER

Ulaştırma ve depolama hizmetleri yıllık yüzde 39,31 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 39,31, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 30,39, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 13,39, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 164,78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 22,20, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 28,16 artış gerçekleşti.

Ulaştırma ve depolama hizmetleri aylık yüzde 3,27 arttı

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,27, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 8,28, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 3,16, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 51,10, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,72, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 8,13 artış gerçekleşti.

Yıllık H-ÜFE’ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinde yıllık en düşük artış telekomünikasyon hizmetlerinde yüzde 6,15, büro yönetimi, büro destek ve diğer iş destek hizmetleri yüzde 7,26, yayımcılık hizmetlerinde yüzde 11,69 olarak gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 164,78, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 102,01, depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 69,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık H-ÜFE’ye göre 21 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

H-ÜFE sektörlerinden programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 28,29, reklamcılık ve piyasa araştırması hizmetlerinde yüzde 7,64, bilgi hizmetlerinde yüzde 0,61 azalış gerçekleşti. Buna karşılık gayrimenkul hizmetleri yüzde 51,10, konaklama hizmetleri yüzde 19,78, seyahat acentesi, tur operatörü, diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili hizmetler yüzde 14,88 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Kaynak: İHA

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