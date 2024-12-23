FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Habertürk ve Show Tv'yi satın alan Can Holding'in sahibi Kemal Can kimdir? Kemal Can nereli?

Habertürk ve Show Tv'yi satın alan Can Holding'in sahibi Kemal Can kimdir? Kemal Can nereli?

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
23.12.2024 17:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Medyada sürpriz bir satın alma gerçekleşti. Turgay Ciner, medyadan çıktı. Ciner Yayın Holding, medyadaki tüm hisselerini Can Holding'e sattı. Can Holding'in sahibi Kemal Can Kimdir? Kemal Can nereli? Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor artık Can Holding'e geçti.

Habertürk ve Show Tv'yi satın alan Can Holding'in sahibi Kemal Can kimdir? Kemal Can nereli?

Ciner Grubu’nun bünyesinde yer alan Habertürk ve Show TV satıldı. Ciner Holding'in sahibi Turgay Ciner'in uzun süredir medyadan çıkmak istediği konuşuluyordu.

Park Grubu, medya sektöründeki yatırımlarını sonlandırarak Ciner Yayın Holding’deki tüm hisselerini, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri kurumları bünyesinde barındıran Can Grubu’na devretti. Konu ile ilgili Park ve Can gruplarından açıklama yapıldı.

Park Grubu'ndan yapılan açıklama:

"Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.

Bu karar çerçevesinde Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girecektir.

Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Sürpriz satış! Ciner Yayın Holding medyadaki hisselerinin tamamını devretti, Habertürk ve Show TV el değiştirdi Sürpriz satış! Ciner Yayın Holding medyadaki hisselerinin tamamını devretti, Habertürk ve Show TV el değiştirdi

CAN GRUBU'NUN AÇIKLAMASI

Konu ile ilgili Can Grubu'ndan yapılan açıklama da şöyle:

"Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu'nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding'in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız.

Park Grubu'na nezaketleri ve saygın yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn Mehmet Kenan TEKDAĞ tam ve tek yetkili olarak yönetecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

KEMAL CAN KİMDİR?

Kemal Can, aslen Ağrılı olarak biliniyor. Otelleri, benzin istasyonları ve hastaneleri olan Kemal Can, 31 Mart 2019 snesi yerel seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın Ağrı Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ve sonra seçilen Savcı Sayan'ı ziyaret etmişti.

HOLDİNG BAŞKANLIK KOLTUĞUNDA KEMAL CAN OTURUYOR!

Madeni yağ, akaryakıt, LPG sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren Energy Petrol, otomotiv grubu başta olmak üzere endüstriyel yağlarda antifriz çeşitleri, oto bakım ürünleri üretimi ve satışı yapıyor.

fdgfgdfddf

Şirketin bünyesinde Golden Hill Fotel, Energy Petrol, Telefox, Mediza Hospital, Energia, Awox ve Tectone gibi markalar yer alıyor. Holding’in başkanlık koltuğunda ise Kemal Can oturuyor.

Anahtar Kelimeler:
Habertürk satın alma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
BYD ve Tesla'ya karşı birleşiyorlar! Dünya'nın 3. büyük otomotiv grubu olacak!

BYD ve Tesla'ya karşı birleşiyorlar! Dünya'nın 3. büyük otomotiv grubu olacak!

Sürpriz satış! Ciner Yayın Holding medyadaki hisselerinin tamamını devretti, Habertürk ve Show TV el değiştirdi

Sürpriz satış! Ciner Yayın Holding medyadaki hisselerinin tamamını devretti, Habertürk ve Show TV el değiştirdi

Altınlarını bozdurmaya başladılar! 'Elinde kağıt para olması gerekiyor'

Altınlarını bozdurmaya başladılar! 'Elinde kağıt para olması gerekiyor'

Can Holding'in sahibi Kemal Can kimdir?

Can Holding'in sahibi Kemal Can kimdir?

Başladığı gibi bitti! Beklenmedik final kararı...

Başladığı gibi bitti! Beklenmedik final kararı...

İstanbul'da "büyük kıyamet" bekleniyor: Harekete geçmek için bugünden tezi yok

İstanbul'da "büyük kıyamet" bekleniyor: Harekete geçmek için bugünden tezi yok

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda Yılın Son Fırsatları

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

Isı yalıtımlı, su geçirmez! Ömürlük bir Columbia mont herkeste olmalı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.