Habertürk ve Show Tv'yi satın alan Can Holding'in sahibi Kemal Can kimdir? Kemal Can nereli?

Ciner Grubu’nun bünyesinde yer alan Habertürk ve Show TV satıldı. Ciner Holding'in sahibi Turgay Ciner'in uzun süredir medyadan çıkmak istediği konuşuluyordu.

Park Grubu, medya sektöründeki yatırımlarını sonlandırarak Ciner Yayın Holding’deki tüm hisselerini, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri kurumları bünyesinde barındıran Can Grubu’na devretti. Konu ile ilgili Park ve Can gruplarından açıklama yapıldı.

Park Grubu'ndan yapılan açıklama:

"Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.

Bu karar çerçevesinde Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girecektir.

Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz."

CAN GRUBU'NUN AÇIKLAMASI

Konu ile ilgili Can Grubu'ndan yapılan açıklama da şöyle:

"Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu'nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding'in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız.

Park Grubu'na nezaketleri ve saygın yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn Mehmet Kenan TEKDAĞ tam ve tek yetkili olarak yönetecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."

KEMAL CAN KİMDİR?

Kemal Can, aslen Ağrılı olarak biliniyor. Otelleri, benzin istasyonları ve hastaneleri olan Kemal Can, 31 Mart 2019 snesi yerel seçimleri öncesinde Cumhur İttifakı'nın Ağrı Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan ve sonra seçilen Savcı Sayan'ı ziyaret etmişti.

HOLDİNG BAŞKANLIK KOLTUĞUNDA KEMAL CAN OTURUYOR!

Madeni yağ, akaryakıt, LPG sektörlerinde faaliyetlerini sürdüren Energy Petrol, otomotiv grubu başta olmak üzere endüstriyel yağlarda antifriz çeşitleri, oto bakım ürünleri üretimi ve satışı yapıyor.

Şirketin bünyesinde Golden Hill Fotel, Energy Petrol, Telefox, Mediza Hospital, Energia, Awox ve Tectone gibi markalar yer alıyor. Holding’in başkanlık koltuğunda ise Kemal Can oturuyor.