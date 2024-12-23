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Sürpriz satış! Ciner Yayın Holding medyadaki hisselerinin tamamını devretti, Habertürk ve Show TV el değiştirdi

23.12.2024 17:25
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Akşam saatlerinde medya dünyasında önemli bir gelişme yaşandı! Uzun süredir tv ve dijital medyada yayıncılık yapan Ciner Yayın Holding, medya yatırımlarını sonlandırmaya karar verdi. Habertürk'in internet sitesinden yapılan resmi açıklamada yayın hisselerinin Can Grubu'na devredildiği ifade edildi!

Sürpriz satış! Ciner Yayın Holding medyadaki hisselerinin tamamını devretti, Habertürk ve Show TV el değiştirdi

Medyada flaş gelişme... Ciner Yayın Holding, hisselerinin tamamını Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi kurumları da bünyesinde barındıran Can Grubu'na devretti. Resmi açıklamada sözleşmenin imzalandığı da aktarıldı.

TURGAY CİNER MEDYADAN ÇIKTI

Bu satışla birlikte HABERTÜRK, SHOW TV, BLOOMBERG VE HT SPOR markaları da el değiştirmiş oldu. Çok uzun süredir medyanın içerisinde yer alan Turgay Ciner, böylelikle medyadan çıkmış oldu.

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PARK GRUBU AÇIKLAMA YAPTI!

"Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.

Can Holding'in sahibi Kemal Can kimdir? Can Holding'in sahibi Kemal Can kimdir?

Bu karar çerçevesinde Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girecektir.

Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Anahtar Kelimeler:
Turgay Ciner Habertürk Show TV
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
sağlam vatansever adamdır, yolları açık olsun..
BEN KENDİ ADIMA KONUŞAYIM KALDIMI GERÇEK TELEVİZYON CU YADA GAZETECİ MAALESEF ONUN İÇİN FARK ETMEZ KİMİN ELİNE GEÇTİĞİ BEN HABERLER DEN SOĞUDUM
arka perdesi iyice araştırılmalı sebebi ne?
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