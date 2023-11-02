HAC KURALARI İSİM LİSTESİ: Hac kura sonuçları 2024 ne zaman, saat kaçta açıklanır? T.C. kimlik no ile hac kura sonuçları öğrenme

Hac kura çekiliş sonuçları için heyecan giderek artıyor. Hac kuraları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları bugün gerçekleştirildi. Şimdi gözler kura sonuçları isim listesi ve sorgulama ekranında.

HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hac kura sonuçları isim listesi bugün yayımlanacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada "Saat 21.00'dan itibaren Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereği e-Devlet portalından açıklanması ön görülmektedir. E-devlet sisteminde hazır olması durumunda kura sonuçlarının daha erken açıklanması söz konusudur" dedi.

HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabilir ve sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

HAC KURASI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hac kesin kayıtları 6-24 Kasım arasında gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada "Bugün çekeceğimiz kuralar neticesinde hak sahipleri belirlenen kayıt süresi içerisinde kesin kayıt yaptırmamaları halinde onların yerine onların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 6-24 Kasım tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınacaktır" dedi.





