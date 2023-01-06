Hac ön kayıt ücretleri 2023 ne kadar, başvurular ne zaman sona erecek? İşte hac ön kayıt başvuru ücretleri...

Hac ön kayıt ücretleri, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konuya ilişkin detaylar ile "Hac ön kayıt ücretleri 2023 ne kadar, nereye yatırılır?" gibi soruların yanıtı merak konusu oldu. Peki, Hac başvuruları ne zaman sona erecek? İşte tüm hacı adaylarının merak ettiği soruların yanıtı...

HAC ÖN KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR 2023?

Hac ön kayıt ücreti 250 TL olarak açıklandı.

HAC BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Hac başvuruları ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan açıklamaya göre; süreç 26 Ocak'ta sona erecek.

Hacı adayları bşvurularını e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

HAC KAYIT ÜCRETLERİ NEREYE YATIRILIR?

Hac ön kayıt başvuruları için süreç 5 Ocak 2023 Perşembe günü başladı.

İlk kez hacca gidecek olan kişiler başvurularını 26 Ocak'a kadar e-Devlet 'ten gerçekleştirebilecek.

İlk kez kayıt yaptıracaklar 250 TL ön kayıt ücretini anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre geçmiş senelerde kayıt yaptıran ve 2020 kurasına katıldığı halde kesin kayıt hakkı kazanamayan kişilerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yenilenecek.

