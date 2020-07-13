Hacim, yakıt ve maliyette tasarruf sağlayacak dairesel motor icat etti

Giresun Üniversitesi Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Fatih Burçin Gürarslan, bugüne kadar ergonomik tabanca tasarımı, fındık dövme makinesi, kapaksız şişe, döner pistonlu içten yanmalı motor gibi icatlar yaparak, tüm bunlar için de patent aldı. Son 5 senedir dairesel motor üzerine çalışmalar yapan Gürarslan, mevcut motorlara göre 1/5 oranında daha küçük olan 'Hisar Dairesel Motor' icat etti. Gürarslan, hacim, yakıt ve maliyette tasarruf bakımından mevcut araba motorlarına göre dairesel motorun çok daha avantajlı olduğunu belirtti. Hisar Dairesel Motor'a uluslararası patent alınabilmesi için maddi destek isteyen Gürarslan, prototip üretilmesi için de uygulama sahası, teknik ve maddi destek talebinin olduğunu ifade etti.

'TORKU YÜKSELTTİM, YAKIT TASARRUFU SAĞLADIM'

Dairesel motorun çocukluk hayali olduğunu ifade eden Gürarslan, "Öğrencilik yıllarımda makineleri inceledim. Motorların icadından itibaren büyük bir tasarım değişikliğine uğramadığını ve halen ilkel metotlarla devam edildiğini gördüm. Makine ve bilim sanayisi gelişmiş ancak bu eksikliğin bir an önce giderilesi için kolları sıvadım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli motor teşviklerini de dikkate alarak bu konuyu kendime görev bildim. İçten yanmalı motorları inceleyerek; dış boyutlarını küçülttüm, torku yükselttim, gereksiz sürtünmeleri azaltarak, yakıt tüketiminde tasarrufu sağladım. Motoru mevcut motor boyutlarından 1/5 oranında daha küçük boyutlara çektim. Dolayısıyla maliyeti düşürerek elektrikli araç motorlarına göre daha avantajlı hale getirdim. Hatta küçülttüğüm motor aksamının boş bıraktığı alan kullanıcılar için ikinci bir bagaj alanı oluşturuyor. En önemlisi de İnsansız Hava Araçları (İHA) için hafiflik sağlıyor, tanklarda önem arz eden kullanım alanı ve ikinci bir motor takılmasına olanak da sağlıyor" dedi.