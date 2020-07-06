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Haciz dosyaları işlenmeye başladı! Hakkınızda haciz kararı var mı? Öğrenmek için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.07.2020 14:38 | Son Güncelleme

Günümüzde herkesin birine borcu vardır. Kimileri kredi kartı borcuyla boğuşurken kimileri alacaklılarına dert anlatmaya çalışır. Borç ödenmediğindeyse kaçılmaz son olarak haciz işlemiyle karşılaşılır. Alacaklıların haklarını korumak için başlatılan haciz işlemi temelde borcun devlet tarafından tahsil edilmesini ifade eder. Haczin gerçekleşmesi için yasal prosedürün yerine getirilmesi gerekir.

Haciz dosyaları işlenmeye başladı! Hakkınızda haciz kararı var mı? Öğrenmek için...

Borç, halk arasında çok kullanılan bir kelime olmasına rağmen aslında yasal bir terimdir. Alacaklı ve borçlunun yasal çerçevede anlaşabilmesi, tarafların haklarının korunabilmesi için borcun kapsamı kanun çerçevesinde belirlenmiştir. En basit anlatımıyla, borçlunun üzerine düşen miktarı ödemesi zorunludur. Şahısa, firmaya, devlete ya da bankaya olan borçlar zamanında ödenmediğinde ise haciz işlemi başlatılır.

Borçlunun belirlenen süre içerisinde borcunu ödememesi durumunda ilk adımda faiz uygulaması devreye sokulur. Ödeme yapılmamasının devam etmesi halinde borçluya tebligat ve ihtarname gönderilir. Bu durumun sonunda ise kişilerin adına olan banka hesapları ve mallarına el konulabilir. Peki, kişiler adlarına verilen haciz kararından nasıl haberdar olurlar? İşte kişilerin hayatını kabusa çeviren haciz işlemine dair merak edilen tüm detaylar...

HACİZ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Haciz işleminin yapılabilmesi için borcun İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde belirlenen şartlara uygun olması gerekir. İlk adımda alacaklıların yasal olarak borçlarını ispat etmeleri ve borcunu tahsil edemediğine dair icra mahkemelerine dava açmaları gerekir. Davanın açılmasından sonra borçlu tarafın ikamet adresine uyarı yazısı yönlendirilir.

İhtarnamede verilen sürenin dolmasından sonra ise kişilere tebligat gönderilir. Tebligatta borçlu kişiye 7 gün süre ile borcu taksitlendirme imkanı verilir. Kişilerin ikamet adresinde bulunmaması ve ihtarname ve tebligatın tarafına ulaşamaması haciz işleminden habersiz olmasına neden olur. Hakkında haciz işlemi başlatılan kişilerin sorgulama yapabilmesi için UYAP ve e-Devlet kapısı hizmete açılmıştır.

UYAP SİSTEMİ ÜZERİNDEN SMS İLE HACİZ SORGULAMA YOLU

İcra dosyası takip işlemiyle haciz sorgulama adımları eş zamanlı olarak ilerler. Bu nedenle UYAP sistemi üzerinden icra dosyasının sorgulanması yeterli olur. Ulusal Yargı Ağı (UYAP), yasal olarak dosyaların bir merkezde toplanmasına izin veren büyük bir platformdur. Z kuşağının günlerini yaşadığımız bu dönemde teknolojinin sunduğu imkanlarla haciz sorgulama işlemi yapmak oldukça kolaylaştırılmıştır.

UYAP üzerinden sorgulama yapmak için sistemde kayıt oluşturulması gerekir. Kayıt işleminin tamamlanmasından sonra ise kısa mesaj göndererek haciz bilgilerine erişim sağlanabilir. Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell GSM abonelerine özel olarak sunulan bu sorgulama yönteminde her bir sorgulama için 1.5 TL ücret alınır.

Sorgulama işleminin yapılması için, boş mesaj bölümüne girilir ve T.C. kimlik numarası ile dosya numarası yazılır. Metin 4060'a kısa mesaj olarak gönderilir.

E-DEVLET KAPISI ÜZERİNDEN HACİZ SORGULAMA YÖNTEMİ

Büyük kolaylık sağlayan e-Devlet kapısıyla sorgulama yapmak için ilk adımda yurttaşların Adalet Bakanlığı tarafından oluşturulan "Dava Dosyası Sorgulama" sayfasına giriş yapmaları gerekir.

Açılan sayfa üzerinde sistem bilgilerine erişmek için "kimliğimi şimdi doğrula" yazısına basılmalıdır. Ardından giriş seçeneklerinden size uygun olanı belirleyerek kimlik doğrulama adımlarını tamamlayabilirsiniz. Giriş işleminin başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra haciz işlemi bilgileri görüntülenebilir.

E-HACİZ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Elektronik haciz teriminin kısaltması olan e-Haciz, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı vergi daireleri işlemlerini kapsayacak şekilde pek çok borç için uygulanır. Kişilerin borçları için banka hesaplarına elektronik olarak bloke konulur. e-Haciz işlemine dair sorgulamalar ise Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan "Banka Hesaplarına Uygulanan Elektronik Haciz Sorgulama" sayfası kullanılır.

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