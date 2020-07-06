Haciz dosyaları işlenmeye başladı! Hakkınızda haciz kararı var mı? Öğrenmek için...

Borç, halk arasında çok kullanılan bir kelime olmasına rağmen aslında yasal bir terimdir. Alacaklı ve borçlunun yasal çerçevede anlaşabilmesi, tarafların haklarının korunabilmesi için borcun kapsamı kanun çerçevesinde belirlenmiştir. En basit anlatımıyla, borçlunun üzerine düşen miktarı ödemesi zorunludur. Şahısa, firmaya, devlete ya da bankaya olan borçlar zamanında ödenmediğinde ise haciz işlemi başlatılır.

Borçlunun belirlenen süre içerisinde borcunu ödememesi durumunda ilk adımda faiz uygulaması devreye sokulur. Ödeme yapılmamasının devam etmesi halinde borçluya tebligat ve ihtarname gönderilir. Bu durumun sonunda ise kişilerin adına olan banka hesapları ve mallarına el konulabilir. Peki, kişiler adlarına verilen haciz kararından nasıl haberdar olurlar? İşte kişilerin hayatını kabusa çeviren haciz işlemine dair merak edilen tüm detaylar...

HACİZ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Haciz işleminin yapılabilmesi için borcun İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde belirlenen şartlara uygun olması gerekir. İlk adımda alacaklıların yasal olarak borçlarını ispat etmeleri ve borcunu tahsil edemediğine dair icra mahkemelerine dava açmaları gerekir. Davanın açılmasından sonra borçlu tarafın ikamet adresine uyarı yazısı yönlendirilir.