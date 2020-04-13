Hacizler gönderilmeye başlandı! Hemen sorgulamak için...

Ödemek zorunda olduğunuz bir borcunuz varsa ve herhangi bir sebepten ötürü bu borcunuzu ödeyemezseniz icralık olma durumunuz olabilir. Alacaklınız olan kişi ya da şirket hakkı olan parayı geri alabilmek için İcra Mahkemelerine dava başvurusunda bulunabilir. Bu durumda icra sorgulama hizmetinden faydalanarak icralık olup olmadığınızı öğrenebilir, sorgulama sonucuna göre icra gelmemesi için tedbirinizi erkenden alabilirsiniz.
Türk kanunlarına göre alacaklı kişinin borcunu devlet eliyle tahsil edebilmesi için İcra ve İflas Müdürlükleri ile İcra Mahkemeleri kurulmuştur. Bir kişi veya kuruma ödemeniz gereken borç miktarını ödememeniz durumunda şahsınıza veya kurumunuza karşı haciz işlemleri başlatılabilir. Alacaklınız dava açtığı takdirde; maaşınızın bir bölümüne, banka hesaplarınıza veya mal varlıklarınıza yasal olarak el konulabilir.
Günlük hayatımızda sık sık borçlanır hale geldik. Biraz dalgın biriyseniz borcunuz olduğunu unutabilirsiniz ve hiç beklemediğiniz bir anda haciz davasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür bir senaryoyu yaşamamak için adınıza haciz davası açılıp açılmadığını kontrol etmeniz gerekir. Peki haciz kararı oluşturabilecek sebepler nelerdir?
Sadece bir alışveriş yaptığımızda veya kredi çektiğimizde borçlanmayız. Trafik cezası yediğimiz zaman da, adli ve idari para cezası yediğimizde de borçlanırız. Bunun dışında bir kuruma borçlanmış olabiliriz, ödememiz gereken gelir vergimiz olabilir. Yine vergi türlerinden motorlu taşıtlar vergisi borcumuz olabilir, veraset ve intikal vergisi borcumuz olabilir. Tüm bunların sonucunda borçlu olabiliriz ve ödememiz gereken miktarı ödemezsek adımıza haciz işlemi başlatılabilir.
Mahkemelerimize bağlı icra dairelerinde UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi) sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem üzerinden işlem yapabilmeniz için UYAP SMS bilgi sistemine kayıt olmanız gerekmektedir. Adınıza kayıtlı olan GSM hattı ile abone olduktan sonra T.C. Kimlik numaranızı boşluk bırakmadan yazıp 4060'a göndermeniz gerekiyor.
e-Devlet kapısı ile yapılan haciz sorgulama işlemi oldukça basittir.
e-Devlet platformuna giriş yapın ve giriş ekranına gelin. Ekranda çıkan yöntemlerden birini kullanarak sisteme giriş yapın. Arama çubuğuna "İcra Dosyası Sorgulama" yazarak ilgili alanlara tıklayın.
Eğer hakkınızda açılan herhangi bir dosya varsa buralarda karşınıza çıkacaktır.
Bankadan kredi çektiyseniz ve borcunuzu zamanında ödemediyseniz hakkınızda e-haciz işlemi başlatılır. Borç miktarınız hakkında ödeme emri çıkarılarak size bir uyarı gönderilir. Yedi (7) iş günü içerisinde borcunuzu ödemeniz veya taksitlendirme yapmanız beklenir. Borcunuzu yine ödemezseniz; banka hesabınızdaki mal varlığına haciz işlemi uygulanır. Bu tarz bir durumla karşı karşıya kalmamak için ödemelerinizi zamanında yapmalı ve her ihtimale karşı adınıza uygulanan haciz işlemi olup olmadığını kontrol etmelisiniz.
E-haciz sorgulaması yapmak için:
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