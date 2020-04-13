Hacizler gönderilmeye başlandı! Hemen sorgulamak için...

Ödemek zorunda olduğunuz bir borcunuz varsa ve herhangi bir sebepten ötürü bu borcunuzu ödeyemezseniz icralık olma durumunuz olabilir. Alacaklınız olan kişi ya da şirket hakkı olan parayı geri alabilmek için İcra Mahkemelerine dava başvurusunda bulunabilir. Bu durumda icra sorgulama hizmetinden faydalanarak icralık olup olmadığınızı öğrenebilir, sorgulama sonucuna göre icra gelmemesi için tedbirinizi erkenden alabilirsiniz.

HACİZ GELME SEBEPLERİ NELERDİR?

Türk kanunlarına göre alacaklı kişinin borcunu devlet eliyle tahsil edebilmesi için İcra ve İflas Müdürlükleri ile İcra Mahkemeleri kurulmuştur. Bir kişi veya kuruma ödemeniz gereken borç miktarını ödememeniz durumunda şahsınıza veya kurumunuza karşı haciz işlemleri başlatılabilir. Alacaklınız dava açtığı takdirde; maaşınızın bir bölümüne, banka hesaplarınıza veya mal varlıklarınıza yasal olarak el konulabilir.

Günlük hayatımızda sık sık borçlanır hale geldik. Biraz dalgın biriyseniz borcunuz olduğunu unutabilirsiniz ve hiç beklemediğiniz bir anda haciz davasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu tür bir senaryoyu yaşamamak için adınıza haciz davası açılıp açılmadığını kontrol etmeniz gerekir. Peki haciz kararı oluşturabilecek sebepler nelerdir?