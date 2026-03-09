Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

Merkez Bankası’nın ilk kadın başkanı olan Hafize Gaye Erkan 8 Haziran 2023’te başladığı görevinden 2 Şubat 2024 tarihinde ayrılmıştı. Erkan, “Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum” sözlerini kullanmıştı.

HAFİZE GAYE ERKAN’IN YENİ GÖREVİ

Görevinden ayrıldıktan sonra nerede olduğu merak konusu olan Erkan’ın yeni yeri belli oldu. notbir.com.tr‘nin haberine göre, Erkan Kanada merkezli uluslararası yatırım ve sigorta devlerinden Fairfax Financial Holdings bünyesinde üst düzey bir göreve getirildi.

Erkan, şirketin finansal teknolojiler ve bankacılık vizyonunu yönetecek olan Fairfax Banking & FinTech birimine Başkan (President) olarak atandı.

Erkan, Fairfax çatısı altında bankacılık operasyonlarının yanı sıra özellikle hızla büyüyen FinTech (Finansal Teknolojiler) alanındaki stratejilere liderlik edecek.

KİMİN REFERANS OLDUĞU BELLİ OLDU

Hafize Gaye Erkan’ın Fairfax Banking & FinTech birimine Başkan (President) olarak atanmasında, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın referans olduğu öğrenildi.

1985’TE KURULDU

Fairfax, 1985 yılında şu anki Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Prem Watsa tarafından kuruldu. Şirket, dünya çapında geniş bir iştirak ağına sahip olmasıyla biliniyor.

Prem, küçük bir Kanada sigorta şirketini yeniden finanse ederek adını Fairfax Financial olarak değiştirdi. Bu isim, ‘başkalarına kendimize davranılmasını istediğimiz gibi davranmak’ altın kuralına dayanan adil ve dostane satın almalar prensiplerinden türetildi.