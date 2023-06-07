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Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? ABD'de finans profesörü olan Hafize Gaye Erkan'ın biyografisi!

07.06.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafize Gaye Erkan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin en genç finans profesörü olan Erkan 7 Haziran 2023 Çarşamba gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki, Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında ve hangi görevlerde bulundu? İşte, ABD'de finans profesörü olan Hafize Gaye Erkan'ın biyografisi...

Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? ABD'de finans profesörü olan Hafize Gaye Erkan'ın biyografisi!

Hafize Gaye Erkan, Türkiye gündemini yakından takip eden kişiler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. ABD'nin en genç finans profesörü olan Hafize Gaye Erkan Erkan Boğaziçi Üniversitesi'ni Endüstri Mühendisliği lisansıyla birincilikle bitirmiştir. Hafize Gaye Erkan Princeton Üniversitesi'nde Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik alanında doktora derecesi almıştır. İşte ABD'nin en genç finans profesörü Erkan'ın biyografisi...

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HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan, 1982 tarihinde doğdu.

Hafize Gaye Erkan Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

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HAFİZE GAYE ERKAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Mezuniyeti sonrası eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam eden Erkan, merkezi San Francisco, California'da bulunan ticari bir bankada görev aldı.

ABD'de birçok banka ve finansal kuruluşta Co-Chief Executive Officer, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Depozito Sorumlusu ve Co-Chief Risk Officer gibi çok sayıda görevlerde bulundu.

Hafize Gaye Erkan, Boğaziçi Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği lisansıyla birincilikle mezun oldu ve Princeton Üniversitesi'nde Operasyon Araştırmaları ve Finansal Mühendislik alanında doktora derecesi aldı.

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