HAFTA SONU GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! 22 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Fiyatlar, Amerika Birleşik Devletleri de dahil dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonu frenlemek için aldıkları faiz artışı kararları nedeniyle sert geriledi. Peki, 22 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Ekim 2022 Cumartesi günü güncel altın fiyatları ve detaylar haberimizde...
22 Ekim Cumartesi günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 973,28 TL üzerinden yapan gram altın 990,97 liradan alınıyor, 991,37 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 6.534,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.528,00 liradan alınıyor, 6.652,00 liradan satılıyor.
Önceki kapanışını 3.280,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.264,00 liradan alınıyor, 3.342,00 liradan satılıyor.
Çeyrek altın, son kapanışını 1.641,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 22 Ekim itibariyle 1.638,00 liradan alınıyor, 1.670,00 liradan satılıyor.
Tam altın ise 6.528,00 TL alış, 6.552,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.