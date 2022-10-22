HAFTA SONU GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! 22 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri merak konusu oldu. Fiyatlar, Amerika Birleşik Devletleri de dahil dünya genelinde merkez bankalarının enflasyonu frenlemek için aldıkları faiz artışı kararları nedeniyle sert geriledi. Peki, 22 Ekim 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Ekim 2022 Cumartesi günü güncel altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

22 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

22 Ekim Cumartesi günü altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 973,28 TL üzerinden yapan gram altın 990,97 liradan alınıyor, 991,37 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.534,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını 6.528,00 liradan alınıyor, 6.652,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.280,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.264,00 liradan alınıyor, 3.342,00 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.641,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 22 Ekim itibariyle 1.638,00 liradan alınıyor, 1.670,00 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

Tam altın ise 6.528,00 TL alış, 6.552,00 TL satış fiyatından işlem görüyor.

