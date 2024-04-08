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Haftada 4 gün çalışmaya onay! Türkiye’de ilk kez oldu… İş başvurusu yağıyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.04.2024 14:24
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Türkiye 4 gün çalışma süresini tartışırken elyaf üreticisi bir şirket, 200 beyaz yakalı çalışanı için 'dört günlük çalışma haftası' denemesini başlatmasından bir yıl sonra sistemi kalıcı hale getirdi. Böylece Türkiye’nin haftada 4 gün çalışan ilk şirketi oldu. 4 gün çalışma kararı sonrasında şirkete iş başvurularında artış yaşandı.

Haftada 4 gün çalışmaya onay! Türkiye’de ilk kez oldu… İş başvurusu yağıyor

Haftada 4 gün mesai denemeleri dünya çapında yaygınlaşırken Türkiye'de bu sistemi ofis çalışanlarına ilk uygulayan bir elyaf üreticisi şirket oldu. Şirket başarılı denemelerin ardından sistemi kalıcı hale getirdi.

Haftada dört gün çalışma uygulamasına katılım oranı yüzde 94'e ulaşırken şirketin CEO'su Cengiz Taş, dört günlük çalışma haftasının çalışanlardan güçlü bir destek aldığını ve şirket içinde artan işbirliği ve ekip ruhunu teşvik ettiğini belirtti.
Bloomberg'in haberine göre, çalışanların maaşlarını veya sosyal haklarını değiştirmeden 4 günlük çalışma düzenine geçen şirket, geçtiğimiz yıl operasyonel verimliliği artırmak ve iş-yaşam dengesini teşvik etmek amacıyla daha kısa çalışma haftasını test etmeye başlamıştı.

İŞ BAŞVURULARI ARTTI

Denemelerin başarılı olması üzerine şirket bu çalışma düzenini kalıcı hale getirdi. Pilot çalışma döneminin ardından şirket çalışanlarıyla yapılan bir ankette, dört günlük çalışma haftası çalışan bağlılığını, üretkenliği, motivasyonu ve iş-yaşam dengesini yüzde 85'in üzerinde destekledi. CEO Cengiz Taş'a göre iş başvuruları da artış gösterdi.

Şirketin Ar-Ge ve sürdürülebilirlik grup müdürü Aslı Ertan ise, "Çalışma arkadaşlarımın ve ekibimin motivasyonu açıkça arttı" dedi.

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İZİN GÜNÜ SABİT DEĞİL

Şirketteki olumlu sonuca rağmen, uygulama sırasında çeşitli zorluklar da yaşandı.
Başlangıçta salı ve perşembe günleri izin günü olarak belirlenmişti. Ancak sabit gün sistemindeki aksaklıklar nedeniyle şirket izin günlerini daha esnek bir şekilde belirlemeye karar verdi.

Bazı çalışanlar da tam gün izin yapmak yerine izinleri saatlere bölerek kullanmayı tercih etti. Bu talepler doğrultusunda şirket, dört günlük çalışma haftasının bir parçası olarak kısmi molalar uygulamaya başladı.

Merkezi Yalova'da bulunan şirket, mavi yakalı işçiler de dahil olmak üzere 1200 kişilik bir işgücüne sahip. Ancak saat bazında ücretlendirilen ve fazla mesai ücreti alan mavi yakalı işçiler daha kısa çalışma haftasına dahil edilmiyor.

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DÜNYADA YAYGINLAŞIYOR

Aksa, Türkiye'de bu denemeleri yapan ilk büyük şirket olurken, son yıllarda dünya genelinde başka şirketler de bu tür denemeler yapıyor.

Geçen yıl İngiltere'de yapılan bir araştırma, denemeye katılan şirketlerin çoğunun beş günlük standarda geri dönmediğini ortaya koydu. Ayrıca, Alman şirketleri de işgücü kriziyle mücadele etmek için kısa çalışma haftasını test etmeye başladı. Yaklaşık 45 şirketin katıldığı ve 1 Şubat'ta başlayan altı aylık bir programla yüzlerce çalışana tam ücret ödenirken her hafta bir gün ekstra izin verilecek.

MEMUR (3)

Milyarder Steve Cohen de geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, daha fazla işletmenin 'haftada dört gün çalışma' uygulamasına geçebileceğini söyledi.

BAŞARILI OLAMAYAN ŞİRKETLER DE VAR

Öte yandan her şirket 'kısa çalışma haftası' uygulamasında başarılı olamadı. Deutsche Telekom AG'nin Macaristan birimi Magyar Telekom, dört günlük çalışma haftasının pilot uygulamada beklentileri karşılamaması üzerine bu yılın başlarında standart çalışma programına geri döndü.


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