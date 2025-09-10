FİNANS

Haftada 4 gün mesai için sinyali mi? OVP'de 'Pilot programlar' detayı

Ekonomide 3 yıllık yol haritasını şekillendiren 2026-2028 dönemine dair OVP'da (Orta Vadeli Program) milyonları yakından ilgilendiren detaylar var. Özellikle çalışma hayatına dair kritik uygulamaların da sinyalleri verildi. Buna göre; çalışma günleri ayarlaması ile esnek süreli istihdam modelleri için pilot programlar başlatılacak. Peki, haftada 4 gün mesai dönemi mi başlıyor? İşte detaylar...

Hande Dağ

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritasını belirleyen ve 2026-2028 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'da (OVP) milyonları ilgilendiren önemli detaylar yer alıyor. AA muhabirinin OVP'den yaptığı derlemeye göre bu dönemde atıl iş gücünün kalıcı şekilde azaltılması için çalışmalar yürütülecek.

HAFTADA 4 GÜN MESAİ SİNYALİ Mİ?

OVP'den derlenen bilgilere göre, atıl iş gücünün yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere meslek kazandırmaya yönelik programlar geliştirilecek. İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda, çalışma günleri ayarlaması ile esnek süreli istihdam modelleri için pilot programlar başlatılacak.

Sözcü'de yer alan habere göre; bu detay, haftada 4 gün mesai uygulamasının gündeme gelebileceği şeklinde yorumlandı.

Atıl iş gücünün kalıcı şekilde azaltılması için erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü aşılayarak çalışma hayatına hazırlayan ve iş gücüne katılımı teşvik eden programlara ilişkin idari düzenlemenin 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

