FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Haftalık fiyatı 200 bin TL! O ilde lüks villalara yoğun ilgi... Rezervasyonlar dolma noktasına geldi 'Aslında çok yüksek fiyatlar değil'

Haftalık fiyatı 200 bin TL! O ilde lüks villalara yoğun ilgi... Rezervasyonlar dolma noktasına geldi 'Aslında çok yüksek fiyatlar değil'

06.04.2024 10:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da yerli ve yabancı ünlülerin de sıklıkla tercih ettiği, izole tatilin adresi lüks villalara Ramazan Bayramı öncesinde yoğun ilgi oldu. Yüzde 80'lere varan doluluğa ulaşan villaların haftalık fiyatları 15 bin liradan başlayıp, 200 bin liranın üzerine çıkıyor.

Haftalık fiyatı 200 bin TL! O ilde lüks villalara yoğun ilgi... Rezervasyonlar dolma noktasına geldi 'Aslında çok yüksek fiyatlar değil'

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten David Beckham'a çok sayıda ünlü ile iş insanının tatil için tercih ettiği Antalya'nın Kaş ilçesi ve özellikle Kalkan Mahallesi'ndeki lüks villalar, koronavirüs döneminde izole tatilin adresi oldu. 'Sıfır temaslı' tatilin haftalığına on binlerce lira ödeyen tatilcilerden sonra lüks villa turizmi daha geniş kesime hitap etmeye başladı. 5 yıldızlı otellere alternatif olarak tercih edilen villalar, denize mesafesine, manzarasına, büyüklüğüne, havuz çeşidine göre fiyatlandırılıyor. Ramazan Bayramı öncesinde ilginin arttığı villalarda, rezervasyonlar da dolma noktasına geldi.

LUKS-VILLALARA-BAYRAM-ILGISI_36844 (1)

TAKSİTLİ SEÇENEK İMKANI

Bölgede bulunan yaklaşık 6 bin villanın çoğunluğu kalabalık aileler ya da birlikte tatil yapmak isteyen birkaç ailenin tercihi oldu. Her yıl yüzde 10-20 oranında büyüyen villa turizmi, Ramazan Bayramı öncesinde iç piyasadan büyük ilgi gördü. Taksitli seçeneklerin sunulması, ödeme kolaylığı ya da birkaç ailenin bir araya gelmesi sonucu ödemelerin bölünmesiyle otele alternatif tatil imkanı sunan villalarda, haftalığı 15 bin lira ile 200 bin lira arasında değişen fiyatlara tatil yapılabiliyor.

LUKS-VILLALARA-BAYRAM-ILGISI_36844 (2)

'ŞU ANDA YÜZDE 80 ORANINDA DOLDU'

Kaş'ta villa kiralama işi yapan Okan Karaman, telefonlarının susmadığını söyledi. Rezervasyonların dolmak üzere olduğunu kaydeden Karaman, "Şu anda yüzde 80 oranında doldu. Bayram boyunca da tamamen dolacağını öngörüyoruz. Konaklama ücreti 2 kişi, oda-kahvaltı 1000 lira ile 5 bin lira arasında değişen villalarımız olduğu gibi lüks villalarımızda da haftalığı 50 bin lira ile 100 bin lira arasında fiyatlar var" dedi. Karaman, lüks villaların bayram ve yılbaşı gibi özel günlerde sabit müşterileri tarafından çok önceden rezervasyonlarının yapıldığını da belirtti.

LUKS-VILLALARA-BAYRAM-ILGISI_36844 (3)

'PLANLAMAMIZI DÖVİZ ÜZERİNDEN YAPIYORUZ'

Lüks villa turizmi yapan işletmeci Hüseyin Kayır, tatil için gelenlere tanıtımlar yaptıklarını söyledi. Kayır, "Haftalık fiyatlarımız 75 bin lira ile 200 bin lira arasında değişiyor. 200 bin lira üzerine de çıkan villalarımız var. Planlamamızı döviz üzerinden yapıyoruz. O nedenle aslında çok yüksek fiyatlar değil. Yüzde 100'lük kapasitenin yüzde 20'sini villa sahipleri oluşturuyor. İç pazarda bayrama olan ilgi, bu bölgeyi ciddi oranda etkiliyor. Yüzde 70-80'lere varan doluluk var. Bu ne kadar uzun soluklu olur; orasını bilemem" dedi.

Villa kiralama anlaşmasına göre; en yakın restoran ya da otelden yemek hizmeti alınabildiği gibi tüm gıda ve içecek alışverişi yapılmış halde de villalar tatilcilere kiralanabiliyor. Tatilciler, tatil yapacağı süre boyunca istediğini istediği kadar pişirip, tüketebiliyor. (DHA) Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayramda çalışacaklar dikkat! İşte örnek fazla mesai ücreti hesaplamasıBayramda çalışacaklar dikkat! İşte örnek fazla mesai ücreti hesaplaması
Altın fiyatı tahminleri ortaya çıktı!Altın fiyatı tahminleri ortaya çıktı!
Dolar düştü, Merkez Bankası hemen hamle yaptı! Dolar düştü, Merkez Bankası hemen hamle yaptı!
Anahtar Kelimeler:
antalya bayram tatili lüks villa
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında İmamoğlu'nu ölümle tehdit etti! Skandal anlar: Ya ben ya başka biri onu yaşatmaz

Canlı yayında İmamoğlu'nu ölümle tehdit etti! Skandal anlar: Ya ben ya başka biri onu yaşatmaz

Kılıçdaroğlu, Yavaş'ı tebrik edip İmamoğlu'nu aramadı

Kılıçdaroğlu, Yavaş'ı tebrik edip İmamoğlu'nu aramadı

Merkez Bankası'ndan kredi kartı işlemleri için yeni karar!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı işlemleri için yeni karar!

Haftalık fiyatı 200 bin TL! O ilde lüks villalara yoğun ilgi

Haftalık fiyatı 200 bin TL! O ilde lüks villalara yoğun ilgi

Dolar düştü, Merkez Bankası hemen hamle yaptı!

Dolar düştü, Merkez Bankası hemen hamle yaptı!

Altın fiyatı tahminleri ortaya çıktı!

Altın fiyatı tahminleri ortaya çıktı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Bir tişörtten çok daha fazlası! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.