HAK ile SMIIC arasında "helal standartları eğitimi" konusunda iş birliği

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) arasında Eğitim ve Teknik İşbirliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

HAK'tan yapılan açıklamaya göre, kurumun SMIIC ile imzaladığı mutabakatla Türkiye, helal standartları konusunda teknik bilgiye haiz kalifiye iş gücünün yetiştirilmesi amacıyla verilecek eğitimlerde merkez rolünü üstlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HAK Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Soylu, söz konusu iş birliğiyle helal belgelendirme sürecinin gelişimine katkıda bulunulacağını ve kurumun helal standartlarında eğitim üssü haline geleceğini bildirdi.

SMIIC Genel Sekreteri İhsan Övüt de Enstitünün yaklaşımı çerçevesinde İslam ülkeleri arasında ticaretin artacağını, HAK ile gerçekleştirilen iş birliğinin helal belgelendirme süreçlerinde yer alacak yetişmiş insan gücünün oluşturulmasında büyük önem arz edeceğini kaydetti.

