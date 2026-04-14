HAK-İŞ Konfederasyonu genel sekreter yardımcısı Sumud Filosu'na katılıyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, konfederasyon yöneticileri, sendika temsilcileri ve çok sayıda HAK-İŞ üyesi "Gazze'ye Selam Direnişe Devam" ve "Sumud'a Selam Direnişe Devam", “Kahrolsun ABD, Kahrolsun İsrail” sloganları eşliğinde Genel Sekreter Yardımcısı Zengin’i Sumud Filosu’na katılmak üzere İtalya’ya uğurladı.

ARSLAN: "BU BİR İNSANLIK MÜCADELESİDİR"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Gazze ve Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, global Sumud Filosu'nun Filistin halkına insani yardım ulaştırmak, ablukayı kırmak ve saldırıları kınamak için bu yıl 21. Kez yola çıktığını ve bu seferin başarıya ulaşmasını temenni ettiğini ifade etti. Arslan, Fatma Zengin'in tarihi bir görevi üstlendiğini ifade ederek, "Bu bir insanlık mücadelesidir. Bu yolculukta zorluklar, engellemeler ve hatta hayatı riske atan tehditler olabilir. Ancak Gazze'deki ablukanın kırılması, insani yardımların ulaştırılması ve Filistin halkının nefes alabilmesi için bu mücadeleye yürek koyan herkese ihtiyacımız var. Fatma Zengin'in bu tarihi misyonda yer alması, Konfederasyonumuz adına büyük bir sorumluluk ve onurlu bir duruştur. Bu yolculuğun başarıya ulaşması için dualarımız ve desteğimiz kendisiyle olacaktır " ifadelerini kullandı.

"HAK-İŞ FİLİSTİN HALKININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Kayabaşı, Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekerek, HAK-İŞ'in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı. Kayabaşı, "İnşallah bu filoya katılan tüm aktivistlere Gazze'ye ulaşmak ve ablukayı kırmak nasip olur. Fatma Zengin'e çıkmış olduğu bu onurlu yolculukta başarılar diliyor, bu anlamlı mücadelenin Filistin halkı için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"HAK-İŞ'İ TEMSİLEN MÜCADELEYE KATKI SUNMAK İÇİN YOLA ÇIKIYORUM"

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı, Denetleme Kurulu Üyesi ve Kadın Komite Başkanı Fatma Zengin, "Konfederasyonumuz, kuruluşundan bu yana mazlum coğrafyalarda olduğu gibi Filistin halkının da yanında yer aldı. Bugün de HAK-İŞ'i temsil etmek üzere SUMUD Filosu'na katılarak bu mücadeleye katkı sunmak için yola çıkıyorum" dedi.

Zengin, 100'ü aşkın ülkeden binlerce aktivist ve 100'e yakın tekneyle Gazze'ye doğru yola çıkacağını ifade etti. Filoya katılan gönüllülerin yalnızca dayanışma için değil, aynı zamanda Gazze'nin yeniden inşasına katkı sunmak amacıyla bir araya geldiğini belirten Zengin, eğitimcilerden doktorlara, mühendislerden gönüllülere kadar farklı meslek gruplarından katılımcıların bu insani misyon için birlikte hareket edeceğini vurguladı.

"BU YOLCULUK BİR VİCDAN YOLCULUĞU"

HAK-İŞ'in dünyanın neresinde bir mazlum varsa yanında olma sorumluluğuyla hareket ettiğini dile getiren Zengin, bu yolculuğun bir vicdan yolculuğu olduğunu belirterek, "Sırtımızda vicdan yükü, yüreğimizde özgürlük umuduyla Gazze'ye gidiyoruz. HAK-İŞ olarak dünyanın neresinde bir mazlum varsa ona karşı sorumluluğumuz olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle Filistin halkının yanında olmak üzere yola çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

"SUMUD FİLOSU'NA DESTEK VERİN"

Zengin, SUMUD Filosu'na destek verilmesi çağrısında bulunarak, kamuoyunun bu süreci yakından takip etmesini, sosyal medya ve bağış kampanyalarıyla destek olunmasını istedi. Katılımcılardan helallik isteyen Zengin, Filistin halkının özgürlüğü için yürütülen mücadelenin başarıya ulaşması temennisinde bulunarak, dualar eşliğinde uğurlandı.