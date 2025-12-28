FİNANS

Halk Plajları'na rekor ilgi! Bakan Ersoy duyurdu: 3 milyon 252 bin 769 kişi denize ücretsiz ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları, 2025 yılında da Türkiye genelinde yoğun ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Halk plajlarımızla denizi herkes için erişilebilir kılıyor, çevreyle uyumlu bir turizm anlayışını yaygınlaştırıyoruz” mesajı vererek, bugüne kadar 3 milyon 252 bin 769 kişinin halk plajları aracılığıyla denize erişim sağladığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılında kültür, sanat ve turizm alanında yürüttüğü çalışmalarla yalnızca hizmet üretmekle kalmadı, kalıcı izler bıraktı. Bu vizyonun en somut örneklerinden biri olan Halk Plajları, yıl boyunca milyonlarca vatandaşı ücretsiz ve nitelikli sahillerle buluşturdu.

Halk Plajları na rekor ilgi! Bakan Ersoy duyurdu: 3 milyon 252 bin 769 kişi denize ücretsiz ulaştı 1

MİLYONLAR DENİZE ULAŞTI

Bakanlık verilerine göre, bugüne kadar 3 milyon 252 bin 769 kişi halk plajlarından faydalandı. Türkiye genelinde hizmet veren 19 halk plajı, 2025 yaz sezonunda da yoğun ilgi gördü. Ücretsiz giriş, çevreye duyarlı altyapı ve erişilebilirlik, halk plajlarının öne çıkan unsurları oldu.

Halk Plajları na rekor ilgi! Bakan Ersoy duyurdu: 3 milyon 252 bin 769 kişi denize ücretsiz ulaştı 2

YENİ PLAJLAR HİZMETE AÇILDI

2025 yılı içinde iki yeni halk plajı daha vatandaşların kullanımına sunuldu.

Halk Plajları na rekor ilgi! Bakan Ersoy duyurdu: 3 milyon 252 bin 769 kişi denize ücretsiz ulaştı 3

Muğla Bodrum Yalıkavak Ücretsiz Girişli Halk Plajı ile Antalya Manavgat Sorkun Ücretsiz Girişli Halk Plajı, yaz sezonunda bölge halkı ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Halk Plajları na rekor ilgi! Bakan Ersoy duyurdu: 3 milyon 252 bin 769 kişi denize ücretsiz ulaştı 4

MEVCUT TESİSLERDE KAPASİTE ARTIŞI

Öte yandan Antalya Beldibi (Bahçecik) Halk Plajı’nda yapılan ilave çevre düzenlemeleriyle tesis kapasitesi ve hizmet üniteleri artırıldı. Böylece hem kullanıcı konforu yükseltildi hem de çevreyle uyumlu kullanım güçlendirildi.

Halk Plajları na rekor ilgi! Bakan Ersoy duyurdu: 3 milyon 252 bin 769 kişi denize ücretsiz ulaştı 5

Halk Plajları na rekor ilgi! Bakan Ersoy duyurdu: 3 milyon 252 bin 769 kişi denize ücretsiz ulaştı 6

Halk Plajları na rekor ilgi! Bakan Ersoy duyurdu: 3 milyon 252 bin 769 kişi denize ücretsiz ulaştı 7

Halk Plajları na rekor ilgi! Bakan Ersoy duyurdu: 3 milyon 252 bin 769 kişi denize ücretsiz ulaştı 8

Halk Plajları na rekor ilgi! Bakan Ersoy duyurdu: 3 milyon 252 bin 769 kişi denize ücretsiz ulaştı 9

