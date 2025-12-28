Halk Plajları'na rekor ilgi! Bakan Ersoy duyurdu: 3 milyon 252 bin 769 kişi denize ücretsiz ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2025 yılında kültür, sanat ve turizm alanında yürüttüğü çalışmalarla yalnızca hizmet üretmekle kalmadı, kalıcı izler bıraktı. Bu vizyonun en somut örneklerinden biri olan Halk Plajları, yıl boyunca milyonlarca vatandaşı ücretsiz ve nitelikli sahillerle buluşturdu.

MİLYONLAR DENİZE ULAŞTI

Bakanlık verilerine göre, bugüne kadar 3 milyon 252 bin 769 kişi halk plajlarından faydalandı. Türkiye genelinde hizmet veren 19 halk plajı, 2025 yaz sezonunda da yoğun ilgi gördü. Ücretsiz giriş, çevreye duyarlı altyapı ve erişilebilirlik, halk plajlarının öne çıkan unsurları oldu.

YENİ PLAJLAR HİZMETE AÇILDI

2025 yılı içinde iki yeni halk plajı daha vatandaşların kullanımına sunuldu.

Muğla Bodrum Yalıkavak Ücretsiz Girişli Halk Plajı ile Antalya Manavgat Sorkun Ücretsiz Girişli Halk Plajı, yaz sezonunda bölge halkı ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

MEVCUT TESİSLERDE KAPASİTE ARTIŞI

Öte yandan Antalya Beldibi (Bahçecik) Halk Plajı’nda yapılan ilave çevre düzenlemeleriyle tesis kapasitesi ve hizmet üniteleri artırıldı. Böylece hem kullanıcı konforu yükseltildi hem de çevreyle uyumlu kullanım güçlendirildi.