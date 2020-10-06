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Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi’nin yüzde 20’si tamamlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.10.2020 10:23 | Son Güncelleme

Çalışmaları hız kesmeden devam eden Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi’nin fiziki olarak yüzde 20’si tamamlandı. Projenin bitiminde, İstanbul-Edirne arası seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek ve Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun önemli bir parçası olacak.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi’nin yüzde 20’si tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geçen yıl haziran ayında yapımına başlanan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Projenin 153 kilometrelik kısmını oluşturan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında çalışmalar yoğunluk kazandı. Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak, Halkalı-Kapıkule demir yolu projesinin ilk etabı Çerkezköy-Kapıkule arası, ikinci etabı ise Halkalı-Çerkezköy arası olacak. Fiziki olarak yüzde 20 ilerleme sağlanan 1’inci etabındaki hatta Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne ve Kapıkule’de istasyonlar olacak şekilde inşa edilecek.

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Bünyesinde inşası zor sanat yapılarını da barındıran projede 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük yapılacak. Çift hatlı, 200 kilometre hıza uygun, sinyalli ve elektrifikasyonlu inşa edilecek ve toplam yatırım bedeli 10.5 milyar lirayı bulacak hatta, yük ve yolcu trenleri çalışabilecek. Proje, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemler dikkate alınarak tasarlandı. Havadan çekilen görüntülerde ise kilometrelerce uzunlukta olan hattaki tünellerin, üst ve alt geçitlerin yapımının devam ettiği görüldü. Ayrıca tren hattının sağ ve sol taraflarındaki su kanallarının inşası da devam ediyor.

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ÇEVREYE DUYARLILIK ÜST DÜZEYDE TUTULUYOR

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi, Avrasya Stratejik Altyapı Projeleri Liderlik Forumu'nda "Finans ve Fonlama" alanında 2019 Yılı İlham Veren Proje Ödülü'ne layık görüldü. Çalışmalarda çevreye duyarlılık en üst düzeyde tutuluyor. Çevre Yönetim Planı çerçevesinde inşaat başlamadan önce gürültü, titreşim, yüzey suyu kalitesi, toz ölçümü yapılıyor ve gerekli önlemler alınarak, işlemler gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında kullanılacak demir yolu araçlarının elektrik enerjisi ile çalışmaları sayesinde de karbon salım değerinin oldukça düşük tutulması amaçlanıyor. Ayrıca, saha personeline de düzenli çevre eğitimleri veriliyor.

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EN BÜYÜK HİBE PROJESİ

Sözleşme bedeli 530 milyon Euro olan tutarın 275 milyon Eurosu Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak. En büyük hibe projesi olma özelliğini de taşıyan proje, Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 2023 yılında yapımının tamamlanması hedefleniyor. Halkalı-Kapıkule Demir Yolu hattının diğer kesimi olan 76 kilometrelik Halkalı-Çerkezköy kesimi için ise ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın diğer yatırımlarında olduğu gibi bu proje de başladığı ilk günden itibaren bulunduğu bölgede istihdam kapısı açtı. Bu aşamada yaklaşık 2 bin kişi proje kapsamında istihdam ediliyor. İlerleyen sürede bu sayının 3 bin 500-4 bine ulaşması bekleniyor.

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DEMİR YOLUNDA SAATTE 200 KİLOMETRELİK HIZLA SEYAHAT EDİLEBİLECEK

Proje bitiminde Halkalı-Kapıkule arası trenle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi 6.5 saatten 2 saat 20 dakikaya düşecek. Proje ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri hızlı tren ağına bağlanırken, Halkalı-Kapıkule demir yolu hattıyla Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun önemli bir parçası tamamlanmış olacak. Hat tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağlarını yüksek kalitede birbirlerine bağlayacak. Bölgede üretilen sanayi ürünlerinin ihracat imkanları artırılıp, imalat sanayine gerekli ham maddenin taşınması sırasında oluşacak lojistik maliyetler azalacak. Mevcut durumda 1.53 milyon ton yük taşınırken bu rakamın yıllık 9.6 milyon tona yükselmesi, yıllık ortalama 600 bin yolcu sayısının 3.4 milyona çıkarılması hedefleniyor. Bölgedeki kara ulaşım yoğunluğu azalarak demir yolu ulaşımı artacak, dolayısıyla kazalar ve hava kirliliği azalmış olacak.

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