Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi’nin yüzde 20’si tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geçen yıl haziran ayında yapımına başlanan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi’nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Projenin 153 kilometrelik kısmını oluşturan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında çalışmalar yoğunluk kazandı. Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak, Halkalı-Kapıkule demir yolu projesinin ilk etabı Çerkezköy-Kapıkule arası, ikinci etabı ise Halkalı-Çerkezköy arası olacak. Fiziki olarak yüzde 20 ilerleme sağlanan 1’inci etabındaki hatta Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne ve Kapıkule’de istasyonlar olacak şekilde inşa edilecek.

Bünyesinde inşası zor sanat yapılarını da barındıran projede 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük yapılacak. Çift hatlı, 200 kilometre hıza uygun, sinyalli ve elektrifikasyonlu inşa edilecek ve toplam yatırım bedeli 10.5 milyar lirayı bulacak hatta, yük ve yolcu trenleri çalışabilecek. Proje, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemler dikkate alınarak tasarlandı. Havadan çekilen görüntülerde ise kilometrelerce uzunlukta olan hattaki tünellerin, üst ve alt geçitlerin yapımının devam ettiği görüldü. Ayrıca tren hattının sağ ve sol taraflarındaki su kanallarının inşası da devam ediyor.