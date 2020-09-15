FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Halkalı-Kapıkule 'hızlı' demir yolu hattının yapımı sürüyor

Halkalı-Kapıkule 'hızlı' demir yolu hattının yapımı sürüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.09.2020 14:15 | Son Güncelleme

Çevreye duyarlı proje olarak öne çıkan, yatırım bedeli 10,5 milyar lirayı bulacak 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamındaki çalışmalar devam ediyor. Geçen yıl haziran ayında yapımına başlanan ve projenin 153 kilometrelik kısmını oluşturan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında çalışmalar sürüyor. Halkalı-Kapıkule arası trenle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi 6,5 saatten 2 saat 20 dakikaya düşecek.

Halkalı-Kapıkule 'hızlı' demir yolu hattının yapımı sürüyor

Çevreye duyarlı proje olarak öne çıkan, yatırım bedeli 10,5 milyar lirayı bulacak 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, geçen yıl haziran ayında yapımına başlanan ve projenin 153 kilometrelik kısmını oluşturan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında çalışmalar yoğunluk kazandı.

20200915_2_44354594_58134160_Web

Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak, Çerkezköy-Kapıkule ve Halkalı-Çerkezköy demir yolu kesimlerinden oluşan Halkalı-Kapıkule demir yolu hattı yapımında yüzde 20'lik ilerleme sağlandı.

Avrasya Stratejik Altyapı Projeleri Liderlik Forumu'nda "Finans ve Fonlama" alanında 2019 Yılı İlham Veren Proje Ödülü'ne layık görülen proje kapsamındaki hat, Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne ve Kapıkule'de istasyonlar olacak şekilde inşa edilecek.

Bünyesinde inşası zor sanat yapılarını da barındıran projede 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük yapılacak.

Çift hatlı, 200 kilometre hıza uygun, sinyalli ve elektrifikasyonlu inşa edilecek ve toplam yatırım bedeli 10,5 milyar lirayı bulacak hatta, yük ve yolcu trenleri çalışabilecek.

20200915_2_44354594_58134165_Web

PREJİ ÇEVREYE DUYARLI İNŞA EDİLİYOR

Proje, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemler dikkate alınarak tasarlandı. Çalışmalarda çevreye duyarlılık en üst düzeyde tutuluyor.

Çevre Yönetim Planı çerçevesinde inşaat başlamadan önce gürültü, titreşim, yüzey suyu kalitesi, toz ölçümü yapılıyor ve gerekli önlemler alınarak, işlemler gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında kullanılacak demir yolu araçlarının elektrik enerjisi ile çalışmaları sayesinde de karbon salım değerinin oldukça düşük tutulması amaçlanıyor. Ayrıca saha personeline de düzenli çevre eğitimleri veriliyor.

Demir yolu projesinin bu kesimine ait sözleşme bedeli 530 milyon avro olan tutarın 275 milyon avrosu Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak.

Proje bu yönüyle en büyük hibe projesi olma özelliğini de taşıyor.

Çerkezköy-Kapıkule kesiminin 2023 yılında yapımının tamamlanması hedefleniyor. Halkalı-Kapıkule Demir Yolu hattının diğer kesimi olan 76 kilometrelik Halkalı-Çerkezköy kesimi için ise ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor.

20200915_2_44354594_58134181_Web

YATIRIM, BÖLGEDE İSTİHDAM KAPISI OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının diğer yatırımlarında olduğu gibi bu proje de başladığı ilk günden itibaren bulunduğu bölgede istihdam kapısı açtı.

Bu aşamada yaklaşık 2 bin kişi proje kapsamında istihdam ediliyor. İlerleyen sürede bu sayının 3 bin 500-4 bine ulaşması bekleniyor.

20200915_2_44354594_58134172_Web

PROJE BİTİMİNDE ULAŞIMDA NELER DEĞİŞECEK?

Demir yolunda saatte 200 kilometrelik hızla seyahat edilebilecek konforu sunan proje tamamlandığında ulaşımda şu avantajlar sağlanacak:

"Halkalı-Kapıkule arası trenle seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi 6,5 saatten 2 saat 20 dakikaya düşecek.

Proje ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri hızlı tren ağına bağlanacak. Halkalı-Kapıkule demir yolu hattıyla Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun önemli bir parçası tamamlanmış olacak.

Hat tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağlarını yüksek kalitede birbirlerine bağlayacak.

Bölgede üretilen sanayi ürünlerinin ihracat imkanları artacak, imalat sanayine gerekli ham maddenin taşınması sırasında oluşacak lojistik maliyetler azalacak.

Mevcut durumda 1,53 milyon ton yük taşınırken bu rakamın yıllık 9,6 milyon tona yükselmesi, yıllık ortalama 600 bin yolcu sayısının 3,4 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Bölgedeki kara ulaşım yoğunluğu azalarak demir yolu ulaşımı artacak, dolayısıyla kazalar ve hava kirliliği azalacak."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Bakan Albayrak: Güzel haberler gelemeye devam ediyorBakan Albayrak: Güzel haberler gelemeye devam ediyor
Enerji hisselerinde son durum nasıl?Enerji hisselerinde son durum nasıl?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Sosyal medyada yayılan video olay oldu: Irkçı kadın tutuklansın
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Birçok ilde düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
Bakanlık duyurdu! 113 ürün ifşa edildi
Bakanlık duyurdu! 113 ürün ifşa edildi
Gramı çeyrek altınla yarışıyor
Gramı çeyrek altınla yarışıyor
Bakan Selçuk açıkladı: Kamuda istihdam edeceğiz
Bakan Selçuk açıkladı: Kamuda istihdam edeceğiz
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Altın seviyesini korudu! İşte şu anki fiyat
Altın seviyesini korudu! İşte şu anki fiyat
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Altın güne nasıl başladı?
Altın güne nasıl başladı?
Eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye parası) verilmeye başlandı!
Eğitime hazırlık ödeneği (kırtasiye parası) verilmeye başlandı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rehber koruyucu ailelik nedir? Rehber Koruyucu Aile Sistemi detayları!
Rehber koruyucu ailelik başlıyor!
Bütçe, ağustosta ne kadar açık verdi?
Bütçe, ağustosta ne kadar açık verdi?
Bakan Albayrak, ağustos ayı konut satışlarını değerlendirdi
Bakan Albayrak: Güzel haberler gelemeye devam ediyor
Suna Kıraç kimdir, nereli? Suna Kıraç neden vefat etti?
Suna Kıraç neden vefat etti?
Son dakika... Suna Kıraç hayatını kaybetti
Suna Kıraç hayatını kaybetti
15 Eylül benzin fiyatları ne kadar? İstanbul, İzmir ve Ankara benzin litre fiyatı ne kadar?
15 Eylül benzin fiyatları ne kadar?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.