Halkalı-Kapıkule 'hızlı' demir yolu hattının yapımı sürüyor

Bünyesinde inşası zor sanat yapılarını da barındıran projede 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük yapılacak.

Avrasya Stratejik Altyapı Projeleri Liderlik Forumu'nda "Finans ve Fonlama" alanında 2019 Yılı İlham Veren Proje Ödülü'ne layık görülen proje kapsamındaki hat, Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne ve Kapıkule'de istasyonlar olacak şekilde inşa edilecek.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, geçen yıl haziran ayında yapımına başlanan ve projenin 153 kilometrelik kısmını oluşturan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında çalışmalar yoğunluk kazandı.

Çevreye duyarlı proje olarak öne çıkan, yatırım bedeli 10,5 milyar lirayı bulacak 229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.

Çift hatlı, 200 kilometre hıza uygun, sinyalli ve elektrifikasyonlu inşa edilecek ve toplam yatırım bedeli 10,5 milyar lirayı bulacak hatta, yük ve yolcu trenleri çalışabilecek.

PREJİ ÇEVREYE DUYARLI İNŞA EDİLİYOR

Proje, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemler dikkate alınarak tasarlandı. Çalışmalarda çevreye duyarlılık en üst düzeyde tutuluyor.

Çevre Yönetim Planı çerçevesinde inşaat başlamadan önce gürültü, titreşim, yüzey suyu kalitesi, toz ölçümü yapılıyor ve gerekli önlemler alınarak, işlemler gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında kullanılacak demir yolu araçlarının elektrik enerjisi ile çalışmaları sayesinde de karbon salım değerinin oldukça düşük tutulması amaçlanıyor. Ayrıca saha personeline de düzenli çevre eğitimleri veriliyor.

Demir yolu projesinin bu kesimine ait sözleşme bedeli 530 milyon avro olan tutarın 275 milyon avrosu Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak.

Proje bu yönüyle en büyük hibe projesi olma özelliğini de taşıyor.