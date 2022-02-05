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Halkbank davasında yeni gelişme! ABD Mahkemesi...

05.02.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal suçlaması yöneltilen Halk Bankasının temyize başvurma süresi ABD Yüksek Mahkemesi tarafından 13 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Halkbank davasında yeni gelişme! ABD Mahkemesi...

Yüksek Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) temyize gitmeye hazırlanan Halkbank, son başvuru tarihi 15 Mart'ın uzatılması talebinde bulundu.

Halkbank avukatları, Yüksek Mahkemeye dilekçe göndererek, temyiz başvurusu yapabilmeleri için ilave zamana ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Yüksek Mahkeme Yargıcı Sonia Maria Sotomayor ise Halkbank'ın talebini kabul ederek, temyize gitmek için 15 Mart olan son başvuru tarihini 13 Mayıs'a kadar uzattı.

Halkbank'ın avukatları, "Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası" kapsamında davanın düşmesi için önce federal, daha sonra istinaf mahkemesine başvurmuş, başvuruların reddedilmesi üzerine ABD Yüksek Mahkemesine gideceklerini açıklamıştı.

New York İkinci Bölge (İstinaf) Mahkemesi ise bankanın Yüksek Mahkemeye temyiz başvurusu yapma kararı vermesi üzerine, davanın görüleceği federal mahkemedeki süreci beklemeye almıştı.

Halkbank'a, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlaması yöneltiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Halkbank
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