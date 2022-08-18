Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL? Halkbank'tan emekli promosyonu için açıklama!

Halkbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Geçtiğimiz ay uygulanan yüzde 42,35 oranındaki emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu ödemeleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki alkbank emekli promosyonu ne kadar veriyor? Halkbank emekli promosyonu ödeme ücreti ve başvuru koşulları haberimizde...

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR VERİYOR?

Halkbank emekli promosyon ücreti ile ilgili detaylar şu şekilde:

1.500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır.



