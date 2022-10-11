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Halkbank esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, vadesi kaç ay? 2022 Halkbank esnaf kredisi şartları ve faizi!

11.10.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkbank esnaf kredisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı sonrası verdiği müjdenin ardından merak konusu oldu. . Kara listede yer alan kişilerin temize çıkacağı sicil affı ve destek paketine ilişkin ayrıntıları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette 100 bin TL esnaf kredisi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, Halkbank esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, vadesi kaç ay? İşte 2022 Halkbank esnaf kredisi şartları ve faizi...

Halkbank esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, vadesi kaç ay? 2022 Halkbank esnaf kredisi şartları ve faizi!

Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları ve kimlerin başvuru yapabileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası merak edildi. Halkbank esnaf kredisi başvuru ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Halkbank esnaf kredi başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir, vadesi kaç ay?

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HALKBANK ESNAF KREDİSİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Halkbank'ın esnafa sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ayrıntıları açıklanan esnaf kredisi konusunda detaylar merak konusu oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, yeni paketle limit artırımı ve faiz indiriminin gündemde olduğunu ifade etti. Bakan Nebati'nin açıklamasına göre; her türlü ihtiyaç Hazine üzerinden karşılanacak.

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HALKBANK ESNAF KREDİSİ VADESİ KAÇ AY?

Esnafa destek kredisi ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir diğer müjdemiz esnaf ve zanaatkarlarımızadır. Esnaf ve zanaatkarlarımızın yanında olduk. Şimdi de yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve zanaatkarlarımızın huzurundayız.

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Esnafa, Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle %7,5 faiz oranıyla 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bine yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizi %0 faizli kredilerini 100 bin liradan 300 bin liraya çıkartıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Halkbank esnaf destek paketi
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